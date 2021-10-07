أخبار عاجلة

جامعة القناة تقيم احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر -
«فساتين رانيا يوسف.. وقبلات الفيشاوي».. مواقف متوقع حدوثها في افتتاح مهرجان الجونة -
وزيرة الهجرة: نعيش في أزهى عصور المرأة.. ولدينا 8 وزيرات في الحكومة و163 نائبة برلمانية -
دبي تحيي سباق فورمولا 1 التاريخي 3 ديسمبر المقبل -
«هويدي» يطالب رابطة الأندية باللعب في الفيوم -
أشرف خضر يفتح النار على إدارة الإسماعيلي -
نجم الإسماعيلي السابق: كيروش مدرب ذكي وشخصيته قوية -
وزير الرياضة يتابع الاستعدادات النهائية لبطولة العالم للرماية -
الاسعار الجديدة للحديد و الاسمنت اليوم الخميس 14 اكتوبر 2021 -
ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 14-10-2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

منها «الجرافيك والإنفوجراف».. مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم 3 دورات لـ129 متدربا الأسبوع المقبل

Print
منها «الجرافيك والإنفوجراف».. مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم 3 دورات لـ129 متدربا الأسبوع المقبل منها «الجرافيك والإنفوجراف».. مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم 3 دورات لـ129 متدربا الأسبوع المقبل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، خلال الأسبوع المقبل، وهو الأسبوع الثامن من الخطة التدريبية للمحليات، ٣ دورات تدريبية، تنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة الإرتقاء بمهارات كافة العاملين بالمحليات.

وقال بيان صحفي، الخميس، إن الدورات تشمل هى تصميم الجرافيك والإنفوجرافات، وتصميم الشبكات Network Design، وتنمية القدرات الشخصية والقيادية لرؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء، فيما تستمر دورة اللغة الإنجليزية التى بدأت الاسبوع الحالى للاسبوع الثانى على التوالى ويستفيد من هذه الدورات ١٢٩ متدرباً من جميع المحافظات.

وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم فى مجالات عملهم بما يساهم فى الارتقاء بالخدمات التى تقدمها المحافظات للمواطنين، كما شدد على أهمية رفع قدرات الصف الثانى من الموظفين الشباب باعتبارهم ركيزة اساسية فى بناء ودعم الدولة المصرية واعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات، مؤكداً ان ملف تدريب العاملين بالوزارة والمحليات يأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة لوضع الشخص المناسب فى المكان المناسب وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد بالمحليات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جامعة القناة تقيم احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر

جامعة القناة تقيم احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر

«فساتين رانيا يوسف.. وقبلات الفيشاوي».. مواقف متوقع حدوثها في افتتاح مهرجان الجونة

«فساتين رانيا يوسف.. وقبلات الفيشاوي».. مواقف متوقع حدوثها في افتتاح مهرجان الجونة

وزيرة الهجرة: نعيش في أزهى عصور المرأة.. ولدينا 8 وزيرات في الحكومة و163 نائبة برلمانية

وزيرة الهجرة: نعيش في أزهى عصور المرأة.. ولدينا 8 وزيرات في الحكومة و163 نائبة برلمانية

دبي تحيي سباق فورمولا 1 التاريخي 3 ديسمبر المقبل

دبي تحيي سباق فورمولا 1 التاريخي 3 ديسمبر المقبل