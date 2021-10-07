منها «الجرافيك والإنفوجراف».. مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم 3 دورات لـ129 متدربا الأسبوع المقبل

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ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، خلال الأسبوع المقبل، وهو الأسبوع الثامن من الخطة التدريبية للمحليات، ٣ دورات تدريبية، تنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة الإرتقاء بمهارات كافة العاملين بالمحليات.

وقال بيان صحفي، الخميس، إن الدورات تشمل هى تصميم الجرافيك والإنفوجرافات، وتصميم الشبكات Network Design، وتنمية القدرات الشخصية والقيادية لرؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء، فيما تستمر دورة اللغة الإنجليزية التى بدأت الاسبوع الحالى للاسبوع الثانى على التوالى ويستفيد من هذه الدورات ١٢٩ متدرباً من جميع المحافظات.

وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم فى مجالات عملهم بما يساهم فى الارتقاء بالخدمات التى تقدمها المحافظات للمواطنين، كما شدد على أهمية رفع قدرات الصف الثانى من الموظفين الشباب باعتبارهم ركيزة اساسية فى بناء ودعم الدولة المصرية واعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات، مؤكداً ان ملف تدريب العاملين بالوزارة والمحليات يأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة لوضع الشخص المناسب فى المكان المناسب وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد بالمحليات.