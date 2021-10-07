أخبار عاجلة

جامعة القناة تقيم احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر -
«فساتين رانيا يوسف.. وقبلات الفيشاوي».. مواقف متوقع حدوثها في افتتاح مهرجان الجونة -
وزيرة الهجرة: نعيش في أزهى عصور المرأة.. ولدينا 8 وزيرات في الحكومة و163 نائبة برلمانية -
دبي تحيي سباق فورمولا 1 التاريخي 3 ديسمبر المقبل -
«هويدي» يطالب رابطة الأندية باللعب في الفيوم -
أشرف خضر يفتح النار على إدارة الإسماعيلي -
نجم الإسماعيلي السابق: كيروش مدرب ذكي وشخصيته قوية -
وزير الرياضة يتابع الاستعدادات النهائية لبطولة العالم للرماية -
الاسعار الجديدة للحديد و الاسمنت اليوم الخميس 14 اكتوبر 2021 -
ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 14-10-2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

علماء يثبتون فعالية مذهلة لعشبة تقي من مرض الزهايمر

Print
علماء يثبتون فعالية مذهلة لعشبة تقي من مرض الزهايمر علماء يثبتون فعالية مذهلة لعشبة تقي من مرض الزهايمر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى مجموعة من العلماء الأمريكيين والهنود دراسة حديثة وجدوا فيها أن مركب الفينشول الطبيعي، يمكن أن يساعد في حماية الدماغ من مرض ألزهايمر.

وأكد العلماء على وجود المركب في أوراق الريحان، بحسب نتائج البحث التي نشرت في صحيفة «Science Daily» الإلكترونية، حسب «سبوتنيك».

توضح المقالة أن الفينشول قادر على تقليل مستوى السمية العصبية في الدماغ، وأكد الباحثون أن التأثير الطبي للعشبة يرجع إلى الآليات التي تؤثر على ميكروبيوم الأمعاء.

درس الخبراء التفاعل على المستوى الجزيئي بين الدماغ والأمعاء، وحاولوا تحديد كيف يمكن أن يؤثر ذلك على صحة الدماغ والتدهور المعرفي.

بعد تحليل 144 ألف مركب طبيعي، وجد الباحثون أن الفينشول، المركب المستخرج من النبات والذي يعطي الريحان رائحته العطرية، هو الأفضل في تحفيز مستقبل معين، وهذا بدوره يمنع تراكم مركبات بيتا أميلويد السامة في الدماغ.

في وقت سابق، طور باحثون من المملكة المتحدة طريقة جديدة للقياس السلبي لنشاط الدماغ، والتي تسمح باكتشاف مرض ألزهايمر في المراحل المبكرة في اختبار «Fastball»، الذي طوره علماء في جامعات باث وبريستول وكينت.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جامعة القناة تقيم احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر

جامعة القناة تقيم احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر

«فساتين رانيا يوسف.. وقبلات الفيشاوي».. مواقف متوقع حدوثها في افتتاح مهرجان الجونة

«فساتين رانيا يوسف.. وقبلات الفيشاوي».. مواقف متوقع حدوثها في افتتاح مهرجان الجونة

وزيرة الهجرة: نعيش في أزهى عصور المرأة.. ولدينا 8 وزيرات في الحكومة و163 نائبة برلمانية

وزيرة الهجرة: نعيش في أزهى عصور المرأة.. ولدينا 8 وزيرات في الحكومة و163 نائبة برلمانية

دبي تحيي سباق فورمولا 1 التاريخي 3 ديسمبر المقبل

دبي تحيي سباق فورمولا 1 التاريخي 3 ديسمبر المقبل