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«كاسح للسوق».. الكشف عن هاتف ينافس هواتف سامسونج

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«كاسح للسوق».. الكشف عن هاتف ينافس هواتف سامسونج «كاسح للسوق».. الكشف عن هاتف ينافس هواتف سامسونج

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انتشرت على منصة «يوتيوب» مؤخرا مقاطع ترويجية لهاتف جديد من شركة الهواتف الصينية «vivo» التي تتوقع أن يكون الإصدار الجديد أحد أبرز المنافسين للشركات الهاتفية الأخرى في العالم، حسب «سبوتنيك».

وبحسب المقاطع المنشورة يتألف الهاتف الجديد «+vivo X70 Pro» من هيكل معدن ممزوج بالبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، ويبلغ وزنه نحو 209 جرام.

أما شاشته فستكون من نوع «LTPO AMOLED» بمقاس 6.78 بوصة بدقة عرض (3200/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتز.

ويعمل الهاتف الجديد بنظام «Android 11» بمعالج «Qualcomm Snapdragon 888+ 5G» المتطور، ومعالج رسوميات «Adreno 660»، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 جيجابايت، وذواكر داخلية 256 و512 جيجابايت.

كما يحوي هذا الهاتف منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ «USB Type-C 3.1»، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة «NFC»، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 55 وات.

المصرى اليوم

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