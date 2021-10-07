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هيئة الدواء تحذر من شراء «أدوية السوشيال ميديا»: تسبب الوفاة أحيانًا

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هيئة الدواء تحذر من شراء «أدوية السوشيال ميديا»: تسبب الوفاة أحيانًا هيئة الدواء تحذر من شراء «أدوية السوشيال ميديا»: تسبب الوفاة أحيانًا

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حذرت هيئة الدواء المصرية، المواطنين من شراء الأدوية التي يتم الإعلان عنها عبر المواقع الإلكترونية، وصفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لصعوبة التفرقة بين العبوات السليمة والمغشوشة.

وأكدت الهيئة في بيان، الخميس، أن «خطورة تلك الأدوية تكمن في إمكانية التداخلات بين الأصناف المتعددة دون قياس الجرعات الآمنة المستهدفة، وفاعلية العقار نفسه، والآثار الجانبية المترتبة على الاستخدام؛ مما يجعلها غير آمنة على صحة المواطنين، وتسبب الوفاة في بعض الأحيان».

وطالبت الهيئة المواطنين بـ«عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام أي أدوية، مشددة على أهمية استشارة مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة قبل تناول الأدوية».

كما ترحب هيئة الدواء المصرية بتلقي استفسارات السادة المواطنين ومقدمي الرعاية الصحية، والذي يقدم خدمة الرد على الاستفسارات الخاصة بالتناول الآمن للأدوية، من خلال خدمات البلاغات الإلكترونية «خدمة استشارة دوائية» على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية https://www.edaegypt.gov.eg/ .


يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي لهيئة الدواء المصرية، وحرصها على صحة وسلامة المواطن المصري، وحصوله على دواء آمن وفعال، وذو جودة عالية.

المصرى اليوم

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