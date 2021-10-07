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«فلفل» يحصد جائزة الأفضل في لقاء يد وجامعة سيدني بـ«سوبر جلوب»

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«فلفل» يحصد جائزة الأفضل في لقاء يد الزمالك وجامعة سيدني بـ«سوبر جلوب» «فلفل» يحصد جائزة الأفضل في لقاء يد وجامعة سيدني بـ«سوبر جلوب»

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توج محمود خليل «فلفل» حارس الفريق الأول لكرة اليد بنادي بجائزة أفضل لاعب في لقاء الفريق أمام جامعة سيدني الأسترالي ببطولة للأندية “السوبر جلوب” والتي تستمر حتى 9 أكتوبر الجاري .

وفاز الزمالك على جامعة سيدني بنتيجة 38-18 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على صالة الملك عبدالله الرياضية بالمملكة العربية ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر للبطولة .

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وماريو مدربا للأحمال وعمرو على رئيسا للجهاز الطبي وماركو إخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكاً.

المصرى اليوم

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