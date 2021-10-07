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توج محمود خليل «فلفل» حارس الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بجائزة أفضل لاعب في لقاء الفريق أمام جامعة سيدني الأسترالي ببطولة كأس العالم للأندية “السوبر جلوب” والتي تستمر حتى 9 أكتوبر الجاري .

وفاز الزمالك على جامعة سيدني بنتيجة 38-18 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على صالة الملك عبدالله الرياضية بالمملكة العربية السعودية ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر للبطولة .

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وماريو مدربا للأحمال وعمرو على رئيسا للجهاز الطبي وماركو إخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكاً.