الولايات المتحدة تكشف حجم مخزونها النووي

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نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، معلومات رفعت عنها السرية مؤخرا، حول مخزون الأسلحة النووية الأمريكية، والتي تتضمن تحديثا للمعلومات، التي صدرت في سبتمبر 2017.

وقالت الوزارة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن مخزون الولايات المتحدة من الرؤوس الحربية النووية حتى 30 سبتمبر، يتكون من 3750 رأسا حربيا، مبينة أن هذا الرقم يمثل انخفاضا تقريبيا، بنسبة 88% من المخزون، من الحد الأقصى 31255 في نهاية السنة المالية 1967، وانخفاضا 83% عن عام 1989.

وأضافت: «من السنوات المالية 1994 حتى 2020، فككت الولايات المتحدة 11683 رأسا نوويا، ومنذ 30 سبتمبر 2017، فككت الولايات المتحدة 711 رأسا نوويا، فيما لا يزال هناك حوالي 2000 رأس نووي ينتظر تفكيكه»، مؤكدة «انخفض عدد الأسلحة النووية غير الإستراتيجية الأمريكية بأكثر من 90٪ منذ 30 سبتمبر 1991».

ولفتت الوزارة إلى أن «زيادة شفافية المخزونات النووية للدول، تعد أمرا مهما ضمن جهود منع انتشار وانتزاع الأسلحة النووية، بما في ذلك الالتزامات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والجهود المبذولة لمعالجة جميع أنواع الأسلحة النووية الإستراتيجية وغير الإستراتيجية».