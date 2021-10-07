أخبار عاجلة

جامعة القناة تقيم احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر -
«فساتين رانيا يوسف.. وقبلات الفيشاوي».. مواقف متوقع حدوثها في افتتاح مهرجان الجونة -
وزيرة الهجرة: نعيش في أزهى عصور المرأة.. ولدينا 8 وزيرات في الحكومة و163 نائبة برلمانية -
دبي تحيي سباق فورمولا 1 التاريخي 3 ديسمبر المقبل -
«هويدي» يطالب رابطة الأندية باللعب في الفيوم -
أشرف خضر يفتح النار على إدارة الإسماعيلي -
نجم الإسماعيلي السابق: كيروش مدرب ذكي وشخصيته قوية -
وزير الرياضة يتابع الاستعدادات النهائية لبطولة العالم للرماية -
الاسعار الجديدة للحديد و الاسمنت اليوم الخميس 14 اكتوبر 2021 -
ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 14-10-2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

الولايات المتحدة تكشف حجم مخزونها النووي

Print
الولايات المتحدة تكشف حجم مخزونها النووي الولايات المتحدة تكشف حجم مخزونها النووي
نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، معلومات رفعت عنها السرية مؤخرا، حول مخزون الأسلحة النووية الأمريكية، والتي تتضمن تحديثا للمعلومات، التي صدرت في سبتمبر 2017.

وقالت الوزارة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن مخزون الولايات المتحدة من الرؤوس الحربية النووية حتى 30 سبتمبر، يتكون من 3750 رأسا حربيا، مبينة أن هذا الرقم يمثل انخفاضا تقريبيا، بنسبة 88% من المخزون، من الحد الأقصى 31255 في نهاية السنة المالية 1967، وانخفاضا 83% عن عام 1989.

وأضافت: «من السنوات المالية 1994 حتى 2020، فككت الولايات المتحدة 11683 رأسا نوويا، ومنذ 30 سبتمبر 2017، فككت الولايات المتحدة 711 رأسا نوويا، فيما لا يزال هناك حوالي 2000 رأس نووي ينتظر تفكيكه»، مؤكدة «انخفض عدد الأسلحة النووية غير الإستراتيجية الأمريكية بأكثر من 90٪ منذ 30 سبتمبر 1991».

ولفتت الوزارة إلى أن «زيادة شفافية المخزونات النووية للدول، تعد أمرا مهما ضمن جهود منع انتشار وانتزاع الأسلحة النووية، بما في ذلك الالتزامات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والجهود المبذولة لمعالجة جميع أنواع الأسلحة النووية الإستراتيجية وغير الإستراتيجية».


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
3 عوامل وراء ضباب جدة

3 عوامل وراء ضباب جدة

زحف الرمال يغزو طرق المحلية

زحف الرمال يغزو طرق المحلية

ضبط 900 مخالفة ضريبية في أسبوع واحد

ضبط 900 مخالفة ضريبية في أسبوع واحد

عاجل | بيت خبرة لتطوير مهارات بائعي النباتات العطرية

عاجل | بيت خبرة لتطوير مهارات بائعي النباتات العطرية