أخبار عاجلة

جامعة القناة تقيم احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر -
«فساتين رانيا يوسف.. وقبلات الفيشاوي».. مواقف متوقع حدوثها في افتتاح مهرجان الجونة -
وزيرة الهجرة: نعيش في أزهى عصور المرأة.. ولدينا 8 وزيرات في الحكومة و163 نائبة برلمانية -
دبي تحيي سباق فورمولا 1 التاريخي 3 ديسمبر المقبل -
«هويدي» يطالب رابطة الأندية باللعب في الفيوم -
أشرف خضر يفتح النار على إدارة الإسماعيلي -
نجم الإسماعيلي السابق: كيروش مدرب ذكي وشخصيته قوية -
وزير الرياضة يتابع الاستعدادات النهائية لبطولة العالم للرماية -
الاسعار الجديدة للحديد و الاسمنت اليوم الخميس 14 اكتوبر 2021 -
ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 14-10-2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. "الخريص" تلفت إعجاب زوار معرض الصقور والصيد

Print
بخبرتها في فك وتركيب الأسلحة بمهارة وسرعة عالية

بالفيديو..

تمكّنت الرامية "منى الخريص" من لفت انتباه وفضول وإعجاب رواد معرض الصقور والصيد وهي تتعامل بمهارة وسرعة عالية مع الأسلحة.

وفي التفاصيل: لفتت الشابة السعودية "الخريص" أنظار زوار المعرض المقام شمال الرياض بخبرتها ومهارتها في فك وتركيب الأسلحة بسهولة وسرعة خلال وقت قصير.

يذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي يستقبل الزوار من الصقارين وهواة الصيد وكل أفراد العائلة، وذلك في مقرّ نادي الصقور السعودي بملهم "شمال مدينة الرياض"، في أجواء ثقافية وتراثية تستمر حتى العاشر من شهر أكتوبر الجاري.

ويحفل المعرض بالعديد من الأجواء التي يعشقها الجميع، لا سيما الصقارين وهواة الصيد والرحلات؛ حيث يعدُّ المنصة الأولى في المملكة التي تستقطب الشركات والأفراد لعرض وبيع أسلحة ومعدات الصيد والصقور، والأضخم من نوعه في المملكة والمنطقة، الذي يتطور ويتجدد عامًا بعد عام.

ويحتضن المعرض في دورته الثالثة لهذا العام كبرى الشركات المحلية والدولية المتخصصة بصناعة أسلحة الصيد؛ حيث يمكن معاينتها، ثم شراء أحدث أنواع الأسلحة من منصة نادي الصقور السعودي الإلكترونية؛ شريطة أن يحمل المشتري ترخيصًا للسلاح من قبل وزارة الداخلية.

ويمكن من خلال المنصة شراء الأسلحة والذخائر، وإصدار ترخيص حمل أو اقتناء رخصة السلاح، ويتسلّم المشتري السلاح والذخيرة خلال فترة تبدأ من 25 أكتوبر حتى 31 ديسمبر المقبل، بالمنطقة المخصصة للتسليم في أرض النادي بملهم، وذلك بعدد 200 إلى 400 موعد تسليم يوميًّا، يُشعر به العميل عبر رسائل نصية بالمواعيد المتاحة.

ويشارك في المعرض شركات رائدة في مجال أسلحة الصيد تعرض المسدسات، وأسلحة القناص، شوزن، بنادق صيد، بنادق شبه آلية؛ حيث تتوفر العيارات mm - 38 - 22lr - 12g – 410 – 300)9)، كما يضم أفضل المنتجات والمعدات التي تخص عالم الصيد والصقارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أسعار الذهب اليوم في السعودية تقفز لأعلي مستوي منذ شهر.. الخميس 14-10-2021

أسعار الذهب اليوم في السعودية تقفز لأعلي مستوي منذ شهر.. الخميس 14-10-2021

زيادة إرساء العقود على المقاولين في المملكة العربية السعودية تؤدي إلى زيادة الطلب على أريستون ثيرمو

زيادة إرساء العقود على المقاولين في المملكة العربية السعودية تؤدي إلى زيادة الطلب على أريستون ثيرمو

السعودية تستعرض أهداف رؤية 2030 أمام اللجنة الاقتصادية والمالية بالأمم المتحدة

السعودية تستعرض أهداف رؤية 2030 أمام اللجنة الاقتصادية والمالية بالأمم المتحدة

السبت.. فلكية جدة: الزهرة يقترن بقلب العقرب في ظاهرة مشاهدة بسماء السعودية

السبت.. فلكية جدة: الزهرة يقترن بقلب العقرب في ظاهرة مشاهدة بسماء السعودية