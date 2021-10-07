أخبار عاجلة

جامعة القناة تقيم احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر -
«فساتين رانيا يوسف.. وقبلات الفيشاوي».. مواقف متوقع حدوثها في افتتاح مهرجان الجونة -
وزيرة الهجرة: نعيش في أزهى عصور المرأة.. ولدينا 8 وزيرات في الحكومة و163 نائبة برلمانية -
دبي تحيي سباق فورمولا 1 التاريخي 3 ديسمبر المقبل -
«هويدي» يطالب رابطة الأندية باللعب في الفيوم -
أشرف خضر يفتح النار على إدارة الإسماعيلي -
نجم الإسماعيلي السابق: كيروش مدرب ذكي وشخصيته قوية -
وزير الرياضة يتابع الاستعدادات النهائية لبطولة العالم للرماية -
الاسعار الجديدة للحديد و الاسمنت اليوم الخميس 14 اكتوبر 2021 -
ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 14-10-2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرئيس التنفيذي لـ"الغذاء والدواء" يلتقي رؤساءَ شركات الأدوية في الرياض

Print
الرئيس التنفيذي لـ"الغذاء والدواء" يلتقي رؤساءَ شركات الأدوية في الرياض الرئيس التنفيذي لـ"الغذاء والدواء" يلتقي رؤساءَ شركات الأدوية في الرياض
لوائح الهيئة المعتمدة تُطرح أولًا على "استطلاع".. ويتم عبرها استقبال الآراء

الرئيس التنفيذي لـ

التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، أمس، عددًا من رؤساء وممثّلي شركات الأدوية في منطقة الرياض؛ بهدف تعزيز التواصل والشفافية مع القطاع الخاص، وقياس مستوى الخدمات المقدمة من "الهيئة".

وأوضح "الجضعي" أن عملية استحداث وتصميم الحوافز تبدأ من "صوت العميل" والمتمثّلة بالشركات، وتنتهي بتحسين وتطوير الإجراءات.

وأشار إلى أن لوائح "الغذاء والدواء" المعتمدة تُطرح أولًا على منصة "استطلاع"، ويتم عبرها استقبال الآراء والمقترحات والملاحظات من قبل الشركات التي من شأنها رفع مستوى الجودة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والاقتراحات التي تسهم في دعم توفر الأدوية في المملكة العربية ، إلى جانب التشديد على أهمية تسجيل الأدوية لدى "الهيئة" من خلال الوكلاء.

وتم استعراض جهود "الهيئة" واستمرار التواصل مع الشركات على الرغم من ظروف الجائحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أسعار الذهب اليوم في السعودية تقفز لأعلي مستوي منذ شهر.. الخميس 14-10-2021

أسعار الذهب اليوم في السعودية تقفز لأعلي مستوي منذ شهر.. الخميس 14-10-2021

زيادة إرساء العقود على المقاولين في المملكة العربية السعودية تؤدي إلى زيادة الطلب على أريستون ثيرمو

زيادة إرساء العقود على المقاولين في المملكة العربية السعودية تؤدي إلى زيادة الطلب على أريستون ثيرمو

السعودية تستعرض أهداف رؤية 2030 أمام اللجنة الاقتصادية والمالية بالأمم المتحدة

السعودية تستعرض أهداف رؤية 2030 أمام اللجنة الاقتصادية والمالية بالأمم المتحدة

السبت.. فلكية جدة: الزهرة يقترن بقلب العقرب في ظاهرة مشاهدة بسماء السعودية

السبت.. فلكية جدة: الزهرة يقترن بقلب العقرب في ظاهرة مشاهدة بسماء السعودية