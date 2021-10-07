أخبار عاجلة

جامعة القناة تقيم احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر -
«فساتين رانيا يوسف.. وقبلات الفيشاوي».. مواقف متوقع حدوثها في افتتاح مهرجان الجونة -
وزيرة الهجرة: نعيش في أزهى عصور المرأة.. ولدينا 8 وزيرات في الحكومة و163 نائبة برلمانية -
دبي تحيي سباق فورمولا 1 التاريخي 3 ديسمبر المقبل -
«هويدي» يطالب رابطة الأندية باللعب في الفيوم -
أشرف خضر يفتح النار على إدارة الإسماعيلي -
نجم الإسماعيلي السابق: كيروش مدرب ذكي وشخصيته قوية -
وزير الرياضة يتابع الاستعدادات النهائية لبطولة العالم للرماية -
الاسعار الجديدة للحديد و الاسمنت اليوم الخميس 14 اكتوبر 2021 -
ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 14-10-2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

تفاصيل مصرع حلاق إثر سقوطه من الطابق 12 فى بئر الأسانسير بالشرقية

Print
مواضيع متعلقة
دينا الشربيني وحسن أبو الروس يرقصان على فلتت مني بمهرجان الجونة

دينا الشربيني وحسن أبو الروس يرقصان على فلتت مني بمهرجان الجونة

الداخلية تحسم الجدل.. مافيش ميكروباص وقع في النيل

الداخلية تحسم الجدل.. مافيش ميكروباص وقع في النيل

هام : عطل مفاجىء يصيب انستجرام فى عدد من دول العالم.. اعرف التفاصيل

هام : عطل مفاجىء يصيب انستجرام فى عدد من دول العالم.. اعرف التفاصيل

محمد صلاح يكتسح كرستيانو رونالدو ويفوز بجائزة افضل لاعب في الدوري الانجليزي لسبتمبر

محمد صلاح يكتسح كرستيانو رونالدو ويفوز بجائزة افضل لاعب في الدوري الانجليزي لسبتمبر