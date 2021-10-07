دلال عبد العزيز تتصدر البوستر الرسمي لفيلم «فرق خبرة»

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نشر الفنان محمد الشرنوبي، البوستر الرسمي لفيلم «فرق خبرة»، الذي من المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال أكتوبر الجاري.

وظهر في بوستر الفيلم الراحلة دلال عبدالعزيز، بجانب الفنانة هدى المفتي ومحمد الشرنوبي.

وعلق «الشرنوبي»، على البوستر الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلاً :«لماذا أنت كذلك وكيف لا تصبح هكذا؟.. البوستر الرسمي لفيلم فرق خبرة».

الفيلم من تأليف وإخراج شريف نجيب، وبطولة الفنانين، محمد الشرنوبي، هدي المفتي ومحمد البزاوي، وطه دسوقي، والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.