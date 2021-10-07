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تعرف على سبب عدم عرض حلقة سعد لمجرد مع أمير كرارة في «سهرانين»

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تعرف على سبب عدم عرض حلقة سعد لمجرد مع أمير كرارة في «سهرانين» تعرف على سبب عدم عرض حلقة سعد لمجرد مع أمير كرارة في «سهرانين»

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تفاجأ جمهور ومتابعي المطرب سعد لمجرد بعدم عرض الجزء الأول من حلقته ضمن برنامج «سهرانين» على قناة ON والتي يقدمها الفنان أمير كرارة، بحسب ما أعلنه برنامج «et بالعربي»، فإن الحلقة لم تعرض بسبب الاحتفالات بالذكرى الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

يأتي ذلك بالتزامن مع الحملة التي أطلقها رواد موقع التواصل الاجتماعي عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بأنهم لا يرحبون بوجود سعد لمجرد في ، حيث فعلوا هاشتاج «مش عايزين سعد لمجرد في مصر»، بسبب الاتهامات التي طالته في قضايا التحرش.

كان من المقرر أن يتحدث «سعد» خلال اللقاء عن مسيرته الفنية، وكواليس دخوله مجال الفن، والأزمات التي مرّ بها حتى الآن، سواء على المستوى المهني أو الشخصي.

المصرى اليوم

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