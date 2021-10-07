وزيرة التجارة: الحكومه حريصة على مساندة القطاع الخاص في جميع القطاعات الصناعية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة إن الحكومه بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى حريصه كل الحرص على تذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص الذي يقوم بدور محورى في تحقيق التنميه الإقتصاديه من خلال خلق فرص العمل وتحقيق القيمه المضافه في كافة القطاعات الصناعيه والانشطه الإنتاجيه.

جاء ذلك في كلمة الوزيرة نيفين جامع خلال افتتاح مؤتمر «نقطة بدايه..رؤية مصر 2030» والذى تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع مجموعة «ايه .إم .إتش «برئاسة محمد على سعد، الخميس، وألقى الكلمة نيابة عن الوزيرة نيفين جامع، ابراهيم السجينى مساعد وزير التجارة للشئون الإقتصاديه.

وأكدت وزير التجارة أن الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص تبذل جهودًا كبيرة لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير للحد من الواردات مما يساعد على خفض العجز في الميزان التجارى، والاحتياطى النقدى مما يساعد على تعزيز قيمة الجنيه، وتنافسية الصادرات المصريه في الاسواق الخارجيه.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومه تولى أهمية كبرى للقطاع الخاص وتقديم كل المسانده له في كافة القطاعات الصناعيه لأنه شريك أساسى في التنميه والبناء، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يقوم بدور جوهرى في تعزيز التجاره من خلال قيامه بالانشطة الإنتاجيه في كل القطاعات الاقتصاديه من خلال إنتاج منتج قابل للتصدير والمنافسه في الاسواق الخارجية.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن برنامج مساندة الصادرات الجديد سيساعد بشكل كبير على زيادة الصادرات لتحقيق رؤية القيادة السياسيه في الوصول بالصادرات المصريه إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2025.

وقالت الوزيره نيفين جامع «ان الوزاره ابرمت العديد من الاتفاقيات التجاريه مثل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ،ومنطقة التجاره العربيه الحره، والكويز، واتفاقية الكوميسا لضمان نفاذ الصادرات المصريه للاسواق الخارجيه من خلال المعامله التفضيليه التي توفرها هذه الاتفاقيات ومن ثم إتاحة الفرصه للقطاع الخاص للنفاذ لاسواق أرحب واوسع على المستويين الاقليمى والدولى.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد على سعد رئيس مجموعة «ايه.إم .إتش» ان الإنجازات التي تحققها الدوله المصريه بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى ساعدت بشكل كبير على فتح آفاق جديده للأستثمار الجاد القائم على تحقيق المصلحه المشتركه بين الدوله والمستثمر.

كما أكد المهندس محمد على سعد على أن الحكومه تبذل جهودا كبيره لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وأهمهعلي رأس تلك الجهود توفير الأمن والأمان لرؤوس الاموال، وتنفيذ حزمة من التسهيلات فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الجهات الحكوميه للمستثمر وصاحب رأس المال، مشيرا إلى أن الاستثمارات التي تمت خلال السبع سنوات الماضيه ساهمت بشكل كبير في زيادة معدلات النمو والبناء.

كما أشار رئيس مجموعة«أيه ام اتش» خلال الكلمه التي ألقاها في الجلسه الافتتاحية لمؤتمر «نقطة بداية ..رؤية مصر 2030» وادارها الدكتور يسرى الشرقاوى إلى أن المشروعات القوميه الكبرى التي تنفذها الدوله المصريه مثل العاصمة الادارية، ومدينة العلمين، والمنصورة الجديدة، والجلالة ساعدت بشكل كبير على انتعاش الوضع الاقتصادي وتحقيق ارتفاع كبير في الناتج المحلى الإجمالي.

وقال «أن مجموعة شركات: ايه ام إتش» جروب تهتم بالاستثمار في العديد من المجالات مثل الاسكان والتطوير العقارى، والتكنولوجيا، والتحول الرقمى، والزراعه بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين .

وأكد ان مصر تفتح ذراعيها للجميع للاستثمار في مصر وإنشاء كيانات صناعية أو خدمية أو إنتاجيه أو غيرها في كافة القطاعات.

ومن جانبه أكد يسرى الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ان قارة أفريقيا تعد سوقا واعده ،وأن قضايا الامن الغذائي والمائى والصحى تشكل اهم القضايا التي التي تواجهها دول القاره السمراء .

وقال «الشرقاوى» أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع شركاؤها الإسترايجيين من رجال الأعمال والشركات المصريه أعضاء الجمعيه لن تترك شبرا واحدا في ال 54 دوله أفريقيه دون الوصول إليه بالمنتجات والصادرات المصريه مشيرا إلى أن الجمعيه تعمل على عدد كبير من المحاور منها ،دعم ملفات التنميه، وتمكين المرأه، وتوفير الفرص الاستثماريه، وتوطين التكنولوجيا ،والتحول الرقمى، وتوفير فرص للشراكات والمشروعات المشتركه بين القطاع الخاص والحكومات داخل دول القاره .

كما أشار الشرقاوي إلى أن الحوافز والسياسات إلتى توفرها الدوله المصريه في الوقت الحالى للمستثمرين في شتى القطاعات الزراعيه والصناعيه والخدميه واللوجستيه وغيرها تساعد بشكل كبير على جذب المستثمريين للإستثمار في مصر خاصة أن مصر تعد البوابه الرئيسيه للوصول إلى الأسواق الافريقيه والعربيه .