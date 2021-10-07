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هوكي ميدان بالزمالك يواجه القناة

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هوكي ميدان بالزمالك يواجه القناة هوكي ميدان بالزمالك يواجه القناة

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يلتقى الفريق الأول لهوكي ميدان بنادي اليوم الخميس مع نظيره القناة، ضمن منافسات الجولة الثانية للدورة الودية المقامة على ملاعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

الجدير بالذكر أن الفريق خسر لقاء الجولة الأولى أمام سموحة بنتيجة 2-1.

وأوضح محمد موسى المدير الفني لفريق الهوكي ميدان أن المشاركة في الدورة الودية هام جدا للاعبين للوصول لأعلى مستوى قبل انطلاق بطولة الدوري المقرر لها في منتصف أكتوبر الجاري.

ويقود الفريق محمد موسى مديرًا فنيًا وسيد عبدالوهاب مدربا عاما وإيهاب محمد مدربا مساعدا.

المصرى اليوم

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