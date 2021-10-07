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فريق آنسات طائرة 16 عامًا يهزم الشيخ زايد

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فريق آنسات طائرة الزمالك 16 عامًا يهزم الشيخ زايد فريق آنسات طائرة 16 عامًا يهزم الشيخ زايد

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فاز فريق الناشئات لكرة الطائرة بنادي تحت 16 عاما على نظيره الشيخ زايد بنتيجة 0/3 في إطار الجولة الأولى التي جمعت بين الفريقين بملعب الأخير، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة منطقة الجيزة.

وتضم مجموعة الزمالك في هذا الدور كلا من: صيد الدقي والترسانة (ب) والطالبية (أ) والشيخ زايد.

وأشاد عبدالرحمن أحمد المدير الفني بلاعبات الفريق لتميز أدائهن وسيطرتهن على اللقاء وإصرارهن على تحقيق الفوز.

من جانبه، قرر المدير الفني أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية الجمعة المقبل بالملاعب المفتوحة بالنادي استعدادا لخوض المباريات المقبلة.

ومن المقرر أن يلاقي ناشئات الطائرة نظيره الطالبية (أ) بالجولة الثانية من الدور ذاته في تمام السادسة والنصف مساء السبت المقبل بملعب المنافس.

المصرى اليوم

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