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جولة تفقدية لرئيس شركة مياه الشرقية لمتابعة الحالة الفنية للمحطات

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جولة تفقدية لرئيس شركة مياه الشرقية لمتابعة الحالة الفنية للمحطات جولة تفقدية لرئيس شركة مياه الشرقية لمتابعة الحالة الفنية للمحطات

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تفقد المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، محطة مياه الزقازيق المرشحة؛ وأيضا رافع الزراعة بهدف الاطمئنان على الحالة الفنية للمحطة ومدي الجاهزية الفنية؛ لتدعيم إمدادات المياه عبر الخطوط الناقلة، ومتابعة حسن سير وانتظام العمل، ورفع الروح المعنوية للعاملين بالمحطة.

كما تفقد توسعات محطة مياه العصلوجي 90 ألف م3 المنفذة بمعرفة الجهاز التنفيذي (شركة المقاولون العرب) للمتابعة والوقوف على مدي جاهزية المحطة لدخولها الخدمة وتذليل أي معوقات تحول دون تسلمها بالتاريخ المحدد.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمرور المستمر على محطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومتابعة كفاءة تشغيل المحطات والصيانة.

وفي هذا السياق، شدد على اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وضرورة الاهتمام بإجراءات الصيانة الدورية للمحطات طبقا للخطة الزمنية الموجودة والخاصة بصيانة المعدات للمحافظة على الحالة الفنية لها بصفة دائمة وايضا مؤكدا على أن المتابعة تتم ضمن خطة الشركة لمتابعة كافة المشاريع الجاري تنفيذها.

المصرى اليوم

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