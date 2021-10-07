لأول مرة بهيئة الرعاية الصحية.. جراحة استئصال ورم دموي من الأذن

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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح جراحة استئصال ورم دموي من الأذن، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بمحافظة بورسعيد، وذلك لأول مرة داخل مستشفي السلام، إحدى المستشفيات التسع التابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد.

وقال بيان للهيئة، إن المريضة التي تبلغ من العمر ٣٦ عاما، كانت تعاني من طنين نابض وضعف في السمع؛ وبتوقيع الكشف الطبي على المريضة تبين أنها تعاني من وجود ورم دموي خلف الطبلة، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها وعمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي على عظام الأذن تبين انتشار الورم الدموي في الأذن الوسطي وعظام النتوء الحلمي خلف الأذن .

وأضاف البيان: «تم إجراء جراحة ناجحة لاستئصال الورم الدموي من الأذن على يد الفريق الطبي المتميز بقسم جراحة الأنف والأمن والحنجرة، بمستشفى السلام بورسعيد، عن طريق الميكروسكوب الجراحي للأذن برئاسة د. أنور عبدالعاطي مدرس واستشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة، د. بسادة شحاتة أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة، د. محمد فايز أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة، د.بولا عماد اخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة ود.محمد ناصف «استشاري التخدير»، وبمعاونة فريق التمريض المتميز.»

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى السلام هو أحد المستشفيات التابعة للهيئة ببورسعيد، والحاصل على إعادة التسجيل لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ويتميز بكونه مستشفى متعدد التخصصات الطبية، حيث يتوفر بداخله العديد من الخدمات المستحدثة لعلاج منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، داخل نطاق المحافظة وبأحدث التقنيات العالمية، لعل أبرزها التشخيص المبكر لحالات التشوه أو التمدد الشرياني بالمخ، علاج مرضى التصلب المتعدد، عمليات وجراحات المخ والأعصاب، جراحات الأورام والمناظير، عمليات تغيير المفاصل كاملة، جراحات التجميل والحروق، إضافة إلى جراحات القلب والصدر، الوجه والفكين، الأوعية الدموية وزراعة القوقعة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بالمستشفى لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، منذ بداية عام 2021 حتى الآن، بلغ أكثر من 300 ألف خدمة طبية وذلك وفق أعلى معايير الجودة العالمية، فبما يضم نخبة من أمهر الاستشاريين والأطباء في كافة التخصصات الطبية بين صفوف الكوادر البشرية به، كما يُجرى بداخله كافة أنواع العمليات سواء العمليات المتقدمة أو التي تتطلب مهارة خاصة لإجرائها أو العمليات الكبرى والمتوسطة والصغرى.

جدير بالذكر، أن المستشفى مقامة على مساحة 13،984 ألف متر مربع، وتتكون من 4 مباني «المبنى القبلي، المبنى اللينك، المبنى البحري، مبنى العيادات الخارجية»، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى، 95 سرير داخلي، 4 غرف عمليات، 5 أسِرة تحضير، 6 أسِرة إفاقة، 15 عيادة خارجية، بالإضافة إلى أقسام العلاج الطبيعي والخدمات التشخيصية والصيدلة والصيدلة الإكلينيكية والاستقبال والطوارئ بالمستشفى.