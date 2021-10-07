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حقق ناشئو نادي الزمالك في التنس الأرضي أداء مميزا خلال مشاركتهم في بطولة المجمع التاسع للناشئين والتي أقيمت على ملاعب أندية الصيد ودجلة وكرمة وصيد القطامية وسماش والإسماعيلية والمقاولون.

وحصد الميدالية الذهبية كل من سعاد أحمد ومايا تامر وعمر معاذ ومريم شادي وملك هاني ومعتز إسلام وتيام حاتم وعمر معاذ، بينما حصد الميدالية الفضية كل من سارة إبراهيم ولمار محمود وآدم محمد وريتال محمد وسما على فتحى وبولا أميل وأحمد صالح.

وحصد الميدالية البرونزية كل من جودي أحمد “فردي” وكريم تامر “فردي” وجنى أحمد “زوجي” ونوران محمد “زوجي وحمزة شريف “فردي ومحمد باسم “فردي” ويوسف بيومي “فردي” وهنا أسامة “فردي” .

ويقود الجهاز الفني صبري عباس مديرا فنيا وسيد بركات ومصطفى عيسوى وعلاء عبدالهادي وعلاء سعيد ومحمود خليل وشريف صبري “مدربين”و أشرف عبدالمنعم مديرا إداريا وأسامة مخيمر إداريا ومحمد قاسم إداريا.