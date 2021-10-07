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أمام خادم الحرمين.. السفراء المعينون حديثا يؤدون القسم

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أمام خادم الحرمين.. السفراء المعينون حديثا يؤدون القسم أمام خادم الحرمين.. السفراء المعينون حديثا يؤدون القسم
تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ عدد من سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

فقد أدى القسم كل من، السفير المعين لدى جمهورية بلغاريا خالد بن كمال فقيه، والسفير المعين لدى جمهورية النيجر زيد بن مخلد الحربي، والسفير المعين لدى جمهورية إتحاد ميانمار سعود بن عبدالله السبيعي، والسفير المعين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد بن عايد البلوي، والسفير المعين لدى جمهورية الصومال الفدرالية أحمد بن محمد صالح المولد، والسفير المعين لدى جمهورية موزمبيق فهد بن عبدالله العيسى, والسفير المعين لدى جمهورية جيبوتي فيصل بن سلطان القباني السهلي، والسفير المعين لدى جمهورية أوزبكستان يوسف بن صالح القهرة العتيبي، والسفير المعين لدى جمهورية السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، والسفير المعين لدى جمهورية تنزانيا المتحدة عبدالله بن علي الشريان، قائلين: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).

حضر أداء القسم،الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، و نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم خالد بن فيصل السحلي.


الوطن السعودية

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