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أمانة الشرقية تغلق منشأة وتضبط 69 مخالفة للتدابير الصحية

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أمانة الشرقية تغلق منشأة وتضبط 69 مخالفة للتدابير الصحية أمانة الشرقية تغلق منشأة وتضبط 69 مخالفة للتدابير الصحية
نفّذت 1402 جولة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

أمانة الشرقية تغلق منشأة وتضبط 69 مخالفة للتدابير الصحية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1402 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق منشأة، وضبط 69 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأكّدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية للتثبُّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية.

وشدّدت على ضرورة التقيُّد بالأنظمة الوقائية والاشتراطات البلدية، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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