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أسواق عبدالله العثيم تفتتح أحدث فروعها في حي العمرة بمكة المكرمة

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أسواق عبدالله العثيم تفتتح أحدث فروعها في حي العمرة بمكة المكرمة أسواق عبدالله العثيم تفتتح أحدث فروعها في حي العمرة بمكة المكرمة
تعزيزًا لاستراتيجيتها التوسعية.. دشنت الفرع 262 على مستوى المملكة

أسواق عبدالله العثيم تفتتح أحدث فروعها في حي العمرة بمكة المكرمة

دشنت شركة أسواق عبدالله العثيم أحدث فروع الشركة بمنطقة مكة المكرمة، والذي يحمل الرقم 262 على مستوى المملكة، حيث تم الافتتاح في ظل

التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية، كالتباعد الاجتماعي، وتوفير جميع المتطلبات كمواد التعقيم والكمامات ومسافات التباعد بين الموظفين والعملاء.

وأوضحت الشركة أنها مستمرة في استراتيجيتها التوسعية داخل وخارج المملكة، وتطوير فروعها الحالية، وزيادة قاعدة فروعها لتغطي كافة مناطق المملكة، وأن افتتاح الفرع الجديد في مكة المكرمة نظراً لمكانتها المتميزة في السوق المحلي، والتي تعد من المناطق المستهدفة من الشركة لزيادة قاعدة فروعها فيها، وتلبية للطلب المتزايد من العملاء، ولتقديم أفضل المنتجات الاستهلاكية والغذائية بأقل الأسعار وأكثرها توفيراً، بما يواكب التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديداً، وهو ما يعكس استراتيجيتها التوسعية لخدمة كافة شرائح المجتمع، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية.
وأشارت إلى أن انتشار فروع الأسواق في كافة مدن المملكة يحمّلها مسؤولية كبرى تتمثل في دورها الفعال لتطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية، من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030 تحت مظلة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأضافت الشركة أن الفرع الجديد يحظى بموقع مميز على طريق المدينة المنورة في حي العمرة بمكة المكرمة، ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 1404 متراً مربعاً، ومجهز بأحدث التقنيات والمعدات وبأطقم عمل متخصصة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

يذكر أن برنامج الافتتاح تضمّن عروضاً قوية على مئات الأصناف إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء "اكتساب". وتوفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج "اكتساب" لجميع العملاء من خلال تحميل تطبيق "اكتساب" للأجهزة الذكية عبر متجر جوجل بلاي أو أبل ستور، وتفعيل فوري للعضوية، أو التسجيل بالتطبيق للعملاء الذين لديهم عضوية مفعلة سابقاً، وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدّمها البرنامج للمتسوقين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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