خطأ شائع يرتكبه الكثيرون عند شراء البطاطس وطهوها.. طبيب روسي يكشفه

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تحدث الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي ألكسندر مياسنيكوف على الهواء في قناة «روسيا 1» عن الخطأ الشائع عند اختيار حبة البطاطس، والذي يمكن أن يسبب التسمم.

ووفقا له، تحدث حول الدرنات الخضراء الظاهرة على حبة البطاطس نفسها. وحذر مياسنيكوف من أن «الأجزاء الخضراء من البطاطس تحتوي على مركب السولانين السام».

ونصح مياسنيكوف بتناول البطاطس المهروسة أو المسلوقة مع قشورها، لأنها تحتوي على البوتاسيوم، وهي مفيدة للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. كما أوصى بإعطاء الأفضلية للبطاطس الطازجة أول قطافها.