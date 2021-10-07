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علق ياسر ريان لاعب الأهلي السابق، على قرار البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، باستبعاد أحمد ياسر ريان مهاجم ألتاي التركي من قائمة الفراعنة لمواجهتي ليبيا في تصفيات المونديال وقال ياسر ريان في تصريحات تلفزيونية : "الأهم في الوقت الحالي هو أن يحقق منتخب مصر الفوز، وأحمد متقبل القرار ولم يعترض على الاستبعاد".

وأضاف : "الانضمام إلى صفوف منتخب مصر شرف كبير لأي لاعب، وأحمد كان يتمنى التواجد مع منتخب مصر ولكن يحترم وجهة نظر الجهاز الفني".

وتابع لاعب الأهلي السابق : "أحمد ياسر ريان تمكن من تسجيل هدفين في الدوري التركي، ولكنه لا يشارك بشكل أساسي في المباريات الأخيرة".

وأتم: "سلاح الخبرة سوف يعزز من فرص مصر في تحقيق الفوز على ليبيا، ويجب مشاركة أحمد فتحي وأحمد أبو الفتوح بسبب احتياج المنتخب للضغط والفوز".