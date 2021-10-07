أخبار عاجلة

دينا الشربيني وحسن أبو الروس يرقصان على فلتت مني بمهرجان الجونة -
الطاقة الدولية تتوقع زيادة الطلب علي البترول الخام نتيجة ازمة الطاقة -
بتوقيع إسلام جمال.. ياسر جلال يعود إلى السينما بعد غياب بـ «الدبابة» -
ينظمها صندوق تحيا مصر في 7 محافظات..قوافل المبادرة الرئاسية " نور حياة" تستقبل 7 آلاف مواطن..صور -
رئيس جامعة كفرالشيخ يُرحب بطلاب كلية الذكاء الاصطناعي -
«المهندسين»: بروتوكول تعاون مع «القوى العاملة» لتدريب 1000 شاب -
وزير البترول : استراتيجية شاملة لتطوير كيانات قطاع البترول -
ضبط متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها في المنيا -
وزير البترول : مصافي البترول تواكب التكنولوجيات العالمية -
وزيرة البيئة: 670 ألف مواطن عربي يفقدون حياتهم بسبب التحديات البيئية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ياسر ريان يتحدث عن استبعاد نجله من قائمة منتخب ضد ليبيا

Print
ياسر ريان يتحدث عن استبعاد نجله من قائمة منتخب مصر ضد ليبيا ياسر ريان يتحدث عن استبعاد نجله من قائمة منتخب ضد ليبيا

علق ياسر ريان لاعب الأهلي السابق، على قرار البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب ، باستبعاد أحمد ياسر ريان مهاجم ألتاي التركي من قائمة الفراعنة لمواجهتي ليبيا في تصفيات المونديال وقال ياسر ريان في تصريحات تلفزيونية : "الأهم في الوقت الحالي هو أن يحقق منتخب مصر الفوز، وأحمد متقبل القرار ولم يعترض على الاستبعاد".

وأضاف : "الانضمام إلى صفوف منتخب مصر شرف كبير لأي لاعب، وأحمد كان يتمنى التواجد مع منتخب مصر ولكن يحترم وجهة نظر الجهاز الفني".

وتابع لاعب الأهلي السابق : "أحمد ياسر ريان تمكن من تسجيل هدفين في الدوري التركي، ولكنه لا يشارك بشكل أساسي في المباريات الأخيرة".

وأتم: "سلاح الخبرة سوف يعزز من فرص مصر في تحقيق الفوز على ليبيا، ويجب مشاركة أحمد فتحي وأحمد أبو الفتوح بسبب احتياج للضغط والفوز".

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ينظمها صندوق تحيا مصر في 7 محافظات..قوافل المبادرة الرئاسية " نور حياة" تستقبل 7 آلاف مواطن..صور

ينظمها صندوق تحيا مصر في 7 محافظات..قوافل المبادرة الرئاسية " نور حياة" تستقبل 7 آلاف مواطن..صور

«المصريين الأحرار» يدعو الهيئة العليا لإنتخاب الأمين العام والمكتب السياسي

«المصريين الأحرار» يدعو الهيئة العليا لإنتخاب الأمين العام والمكتب السياسي

المصري يوافق على رحيل كريم العراقي

المصري يوافق على رحيل كريم العراقي

منتخب مصر للسباحة يحصد 16 ميدالية منوعة في البطولة الإفريقية

منتخب مصر للسباحة يحصد 16 ميدالية منوعة في البطولة الإفريقية