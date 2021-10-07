«قومي المرأة» يتوجه بالشكر للنائب العام لافتتاحه مكتب رقمي بالعريش

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تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معانى الشكر والتقدير إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، لإصداره أمرًا ببدء تشغيل مكتب رقمي جديد لتقديم خدمات نيابات الأسرة والمرور بمدينة العريش، وذلك بعد رصد شكاوى سكان العريش من اضطرارهم للانتقال لمحافظة الإسماعيلية للحصول على خدمات نيابات الأسر، كاستخراج الأحكام المتعلقة بالأسرة، وإعلامات الوراثة، والقرارات الخاصة بالولاية على المال التي تخصّ المرأة والقُصَّر.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق سعادتها بدعم ومساندة النيابة العامة لمتطلبات المرأة وتلبية احتياجاتها وتذليل كل العقبات أمامها للحصول على حقوقها التي منحها لها القانون، مشيرة إلى أن هذا القرار استكمالا لخطة النيابة العامة في توفير عدد كبير من المكاتب الرقمية لنيابات الأسرة في المحافظات، والتي تسهل كثيرًا على العديد من السيدات الحصول على خدمات نيابات الأسرة.

وأشادت «مرسي» بقرار المستشار حمادة الصاوي الذي دائمًا ما يصدر قرارت فيها إنصاف ومساندة للمرأة المصرية، وهو ما يأتي في ظل توجه الدولة نحو تمكين ودعم المرأة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.