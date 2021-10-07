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فينجادا يزور الأهلى بصحبة منتخب 2003 .. تعرف على السبب

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فينجادا يزور الأهلى بصحبة منتخب 2003 .. تعرف على السبب فينجادا يزور الأهلى بصحبة منتخب 2003 .. تعرف على السبب

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حرص نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء الجهاز الفني لمنتخب للشباب مواليد ٢٠٠٣، على حضور المباراة التي تجمع فريقي شباب الأهلي والشرقية للدخان، في الجولة الأولى من بطولة الجمهورية، والتي تقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر .


تواجد في المباراة كل من فينجادا ومساعده كارفاليو، إلى جانب محمود جابر المدير الفني للمنتخب، وإيهاب جلال مدرب حراس المرمى، وأيمن حافظ المدير الإداري.
وأكد «حافظ» أن جهاز يتابع كل مباريات بطولة الجمهورية، من أجل ضم اللاعبين المميزين لمنتخب الشباب، الذي يستعد للدخول في معسكر مغلق أواخر أكتوبر الجاري، في إطار استعداده لكأس الأمم الإفريقية للشباب التي تقام بمصر، والمؤهلة لكأس العالم للأندية ٢٠٢٣ بإندونيسيا .


ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 كلا من سيد غريب مديرًا فنيًا ومحمد ماهر مدربًا مساعدًا وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى ومحمد راشد إداريا ومحمد إمام طبيبا ، وطه محمد مخطط أحمال وأحمد عبد الخالق إخصائي التدليك .

المصرى اليوم

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