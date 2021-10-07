على رأسهم جوارديولا.. أفضل 5 مدربين يرفعون شعار «الهجوم» أولاً

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يتواجد في هذا العصر مجموعة رائعة من المدربين المُذهلين في عالم كرة القدم في الوقت الحالي. يعتمد نجاح أي نادٍ على اللاعبين، لكن الكثير منه يعود إلى تكتيكات المدرب.

اكتسب بعض أفضل المدربين شهرة في أسلوب لعبهم، بغض النظر عن مكانة اللاعبين. من الناحية المثالية، يساعد مزيج الخبرة والشباب في الفريق بشكل كبير بالنسبة للمدرب.

يحب عالم كرة القدم المدربين أصحاب العقلية الهجومية. بمرور الوقت، مال المدربون إلى تطوير أساليبهم والارتجال فيها ولكن ليس كل واحد منهم يعمل دائمًا. يفضل بعض المدربين في هذا العصر اتخاذ الموقف الدفاعي دائمًا والاعتماد فقط على الهجمات المرتدة.

من منظور محايد، فإن أسلوب اللعب الهجومي هو الأكثر جاذبية في عالم كرة القدم، فالأهداف تجعل كرة القدم لعبة جميلة كما هي، ويتبنى بعض أنجح المدربين في العصر الحالي أسلوب اللعب الهجومي.

دعونا نلقي نظرة على خمسة من أفضل المدربين أصحاب العقلية الهجومية في كرة القدم:

5- جيان بييرو جاسبريني (أتالانتا)

على عكس معظم المدربين الإيطاليين، فإن جيان بييرو جاسبريني يتمتع بعقلية هجومية أكثر من حيث أسلوب اللعب يحب مدرب أتالانتا عادة اللعب بثلاثة مدافعين في الخلف. إما أنه يفضل خطة 3-4-2-1 أو 3-5-2.

بدأ جاسبريني مسيرته التدريبية مع فريق كروتوني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، ومنذ ذلك الحين انتقل إلى إدارة أندية إيطالية مختلفة. بالإضافة إلى أتالانتا، تولى تدريب جنوى وإنتر ميلان وباليرمو في الماضي.

انضم إلى أتالانتا في عام 2016 وبعد أن نجا في البداية من فترة صعبة، عمل مدرب إنتر السابق بشكل جيد للغاية. لقد عملت أيديولوجيته المتمثلة في تبني أسلوب اللعب الهجومي بشكل جيد بالنسبة لأتالانتا.

كان أداء جاسبريني جيدًا لدرجة أنه انتهى به الأمر بالفوز بجائزة أفضل مدرب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لعامي 2019 و2020. وتحت إدارته، سجل أتالانتا حتى الآن 390 هدفًا في 195 مباراة، بمتوسط ​​هدفين لكل مباراة.

كان النادي الإيطالي تحت قيادة المدرب البالغ من العمر 63 عامًا بمثابة مفاجأة الموسم الماضي، حيث احتل المركز الثالث في الدوري ووصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

4- جوليان ناجيلسمان (بايرن ميونخ)

في سن مُبكرة جدًا، حصل جوليان ناجيلسمان على الكثير من الثناء على أدائه الفني. كرة القدم بحاجة إلى المزيد من المدربين ذوي العقلية الهجومية والألماني بالتأكيد واحد منهم.

يفضل ناجيلسمان أيضًا لعب ثلاثة في الخلف ولكن مع الكثير من الضغط على المُنافس في طريقته. كان المدرب البالغ من العمر 34 عامًا مساعدًا لتوماس توخيل. وُصف المدير الألماني الشاب بأنه "مورينيو الصغير"، في كرة القدم.

لديه نفس العدوانية والذكاء التكتيكي الذي تمتع به جوزيه مورينيو في بورتو. من المعروف أن فرق ناجيلسمان هو فريق جماعي بالأساس، يُدافع بقوة ويبني اللعب من الخلف. عندما يكون في منتصف ملعبه، ويكون فريقه من أصعب الفرق للفوز.

كانت فترة عمله في لايبزيج هي أساس مسيرته الفنية في كرة القدم. كان المدير الفني السابق لهوفنهايم مسؤولاً عن قيادة ريد بولز إلى أفضل نتيجة في دوري أبطال أوروبا. وصل لايبزيج إلى نصف نهائي البطولة الأوروبية في موسم 2019-20، وصنع التاريخ للنادي.

لقد منح أداء ناجيلسمان الرائع الفرصة ليُصبح مدربًا لبايرن ميونيخ، ليحل محل هانسي فليك هذا الصيف. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتعامل المدرب الألماني مع البافاريين في مشواره المُستمر.

3- هانسي فليك (ألمانيا)

مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم هو اسم معروف في تاريخ بايرن ميونيخ. فاز هانسي فليك بالدوري الألماني أربع مرات كلاعب مع النادي البافاري. أمضى أكثر من ثماني سنوات في منصب مساعد مدرب المنتخب الألماني من 2006 إلى 2014.

تم تعيين المدير الفني السابق لهوفنهايم كمدير مساعد لبايرن ميونيخ تحت إدارة نيكو كوفاتش في يوليو 2019. عندما غادر المدرب الكرواتي بايرن في نوفمبر 2019، تم تعيين فليك كمدرب مؤقت.

في ذلك الموسم بالذات، قاد المدرب الألماني بايرن ميونيخ إلى ثلاثية قارية، وفاز بالدوري الألماني، بالثنائية المحلية، ودوري أبطال أوروبا. في عهده مع بايرن، خسر النادي سبع مباريات فقط وفاز بسبعة ألقاب.

يُحب فليك اللعب في بطريقة 4-3-3 أو 4-2-3-1، مع ميل لإشراك سبعة لاعبين في الهجوم. حتى أنه يُفضل أن يكون لديه مدافعون يلعبون الكرة لخدمة طريقته في اللعب الهجومي. بأسلوبه الهجومي، سيستفيد المنتخب الألماني تحت قيادته ويُمكن أن يُصبح فريقًا خطيرًا في مونديال 2022.

2- يورجن كلوب (ليفربول)

يمتلك المدربون الألمان أسلوبًا هجوميًا رائعًا في عالم كرة القدم ويورجن كلوب هو مصدر إلهام للكثيرين. صنع كلوب اسمًا لنفسه عندما كان مدربًا لبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

فاز بالدوري الألماني مرتين وانتهى به الأمر في المركز الثاني في دوري أبطال أوروبا 2012-13 على الرغم من عدم امتلاك دورتموند لأقوى العناصر بين صفوفه. في عام 2015، انضم الألماني إلى ليفربول على أمل العودة للفوز بالألقاب.

مثل العديد من المدربين الألمان، يؤمن كلوب أيضًا بالضغط بقوة. إنه يحب لاعبيه أن يكونوا مجتهدين ومقاتلين في أسلوبهم. على الجانب الهجومي، يُفضل مدرب دورتموند السابق أسلوب اللعب المباشر، مما يخلق مساحات باستخدام كرة القدم بلمسة واحدة بشكل متكرر.

بسبب تكتيكاته الذكية وطريقته المميزة، فقد حقق نجاحًا كبيرًا في ليفربول. قاد النادي إلى أول لقب له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2019-20 وكان مسؤولاً أيضًا عن فوزه بدوري أبطال أوروبا 2018-19.

1- بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

يجب أن يكون بيب جوارديولا أحد أفضل المدربين على الإطلاق في لعبة كرة القدم. لقد جعله ذكاءه الذكي وتخطيطه الرائع أحد أفضل المدربين على مر السنين.

حقق الإسباني النجاح لأي فريق تولى تدريبه حتى الآن. فاز مدرب برشلونة السابق بالثلاثية القارية في موسم 2008-09 مع النادي الكتالوني. بعد فترة قيادته للفريق الكاتلوني، انضم بيب كمدرب لبايرن ميونيخ في موسم 2013-14.

حصل على سبعة ألقاب خلال فترة عمله مع النادي البافاري، والتي تضمنت ثلاثة ألقاب في الدوري الألماني. أصبح جوارديولا مدربًا لمانشستر سيتي في موسم 2016-2017. منذ ذلك الحين، كان السيتي قوة مهيمنة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يُحب المدرب الإسباني أن يلعب كرة القدم الهجومية القائمة على الاستحواذ. إنه يحب أن يكون فريقه منضبطًا في تمريراتهم وتمركزهم وسيطرتهم على المباريات. من المعروف أن فريقه يضغط بشدة والأهم من ذلك إنه يلعب بشكل جيد للغاية من الخلف. حتى حارس المرمى لديه طريقة هجومية مع القدرة على اللعب بقدميه.

بفضل أسلوب جوارديولا الهجومي، حصد السيتي الكثير من النجاح في المواسم الخمسة الماضية. فاز النادي الإنجليزي بالدوري الممتاز ثلاث مرات وانتهى به الأمر بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة تحت قيادة المدرب الإسباني حتى الآن.