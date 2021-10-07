السيارة «لانسيا دلتا».. شركة إيطالية تعيد تجديد سيارة طرحتها عام 1979 لتصبح كهربائية

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ركزت الشركة الإيطالية «أوتوموبيلي آموس»، منذ حوالي 3 سنوات على إعادة إحياء سيارتها «Lancia Delta Integrale»، محاولة إعادتها إلى الأسواق لرؤيتها أنه سيارة «متميزة» وكانت مفضلة وتمتلك تقييمات جيدة من قبل مستخدميها، تلك السيارة التي تستعد الشركة في الوقت الحالي إلى طرحها بالاسواق بحلول عام 2026، وأشار الموقع المتخصص في السيارات «motor1» إلى أن تلك المعلومات حول عودة السيارة موثوقة وليست شائعات.

فيما قال الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة للسيارة «لانسيا»، لوكا نابوليتانو، أن السيارة ستعود من جديد للسير على الطرقات للمنافسة مع غيرها من السيارت، لافتًا إلى أنها ستعود إلى الحياة مرة ثانية، خلال الأربع سنوات المقبلة تقريبًا، وتابع كلماته لإحدى الصحف الإيطالية: «الكل يريد (دلتا) ولا يمكن تركها تبتعد عن خططنا، ستعود وستكون السيارة حقيقية ومتميزة ومتقدمة في التكنولوجيا».

وستأتي السيارة ببطاريات حالتها صلبة، كما توفر مدى يصل إلى 700 كيلومتر (435 ميلًا) في الشحنة الواحدة، وستعود السيارة بروح جديدة إذ ستكون سيارة كهربائية بالكامل، كما هو الحال مع جميع موديلات الشركة الجديدة، حيث أصبحت كهربائية أيضًا، وكان آخر ظهور لتلك السيارة بثوبها الجديد في عام بين 2008-2014، وستأتي السيارة بعد ظهور السيارة «Ypsilon» الجديدة لدي الشركة الذي تم اختيار موعد إطلاقها في عام 2024.

ووصف الرئيس التنفيذي للشركة، السيارة «لانسيا»، بأنها «الخطوة الأولى فقط في مسار متسارع نحو التغيير الجذري، لاستعادة المصداقية للعلامة التجارية في السوق المتميز». وتابع: «السيارة (Ypsilon) هي ثاني أفضل مبيعات للعلامة التجارية بعد السيارة Panda»، وهو يأمل أن يزيد ظهور «لانسيا» مبيعات الشركة، لافتًا إلى أنها تهدف إلى جذب المزيد من قاعدة العملاء متوسطي ​العمر فيما فوق​، بالإضافة إلى «عميل أوروبي أكثر حداثة».

ومن المقرر أن يتم توزيع السيارة في المدن الأوروبية الرئيسية بشكل أولي حيث سيتم فتح الباب لشرائها من خلال عمليات البيع عبر الإنترنت. واختتم «نابوليتانو» كلماته: «سنقوم ببناء سيارات تتمتع بإحساس كبير بالمسؤولية تجاه العالم الذي نعيش فيه، حيث يريد عملاؤنا قيادة نظيفة، وتتماشى مع الثورة نحو الكهرباء النقية مع الاحتفاظ بتقاليدنا المتمثلة في الابتكار التكنولوجي».

ويعتبر طراز دلتا من أهم وأنجح السيارات التي انتجتها الشركة، واستمرت في تصنيعها لفترات طويلة وطورت منها 3 أجيال، فقد أطلقت السيارة سنة 1979 وظهرت للمرة الأولى في معرض فرانكفورت في ألمانيا، وتم تصنيع الجيل الثاني من 1994 حتى 1999 وأطلقته حينها، أما الجيل الثالث من السيارة أُطلق عام 2008 واستمر حتى 2014، وظهرت لأول مرة في معرض جنيف للسيارات. من هنا تهدف الشركة لتطوير ذلك النموذج ليناسب الجيل الحالي.

يذكر أن السيارة تم تصميمها كسيارة عائلية صغيرة، ذات دفع أمامي، عرضت دلتا في الماضي مميزات غير شائعة في هذا القطاع، مثل التعليق المستقل تمامًا وتوجيه الرف والترس وتكييف الهواء المتاح والمقعد الخلفي القابل للطي الاختياري، وعجلة القيادة القابلة لضبط الارتفاع ومزيل الضباب.