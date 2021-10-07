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الجزئر تشيد بتعيين دي ميستورا

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الجزئر تشيد بتعيين دي ميستورا الجزئر تشيد بتعيين دي ميستورا
أشادت وزارة الخارجية الجزائرية، بالصفات الشخصية والمهنية، للمبعوث الخاص للصحراء الغربية لدى الأمم المتحدة، ستيفن دي ميستورا، منوهة إلى أنه سيدعم الجهود المبذولة لحل القضية. وقالت وزارة الخارجية في بيان: إن «الجزائر تحيط علما باهتمامها بقرار الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن تعيين ستيفان دي ميستورا مبعوثا شخصيا للصحراء الغربية».

وأعربت الجزائر عن رغبتها في أن تساهم هذه الجهود، في إعادة إطلاق مفاوضات مباشرة فعالة وجادة بحسن نية ودون شروط مسبقة، بين أطراف النزاع، لا سيما المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، بهدف الوصول إلى حل يضمن لشعب الصحراء الغربية الممارسة الحرة والصادقة، لحقه غير القابل للتصرف، والذي لا يسقط بالتقادم في تقرير مصيره.


الوطن السعودية

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