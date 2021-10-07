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ميقاتي يرحب بأي جهد يحافظ على منطق الدولة

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ميقاتي يرحب بأي جهد يحافظ على منطق الدولة ميقاتي يرحب بأي جهد يحافظ على منطق الدولة
أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن بلاده بأمس الحاجة إلى تعزيز ثقة اللبنانيين بالدولة ومؤسساتها، مشيرا إلى أن لبنان يرحب بأي جهد يحافظ على منطق الدولة ومؤسساتها الدستورية.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن ميقاتي قوله، خلال استقباله اليوم في السرايا الحكومية، وزير الخارجية الإيرانية الدكتور حسين أمير عبد اللهيان، «إن لبنان بأمس الحاجة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى تعزيز ثقة اللبنانيين بالدولة ومؤسساتها، من خلال علاقات طبيعية بين الدول، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة فيما بينها بما يخدم تطلعات شعوبها».

وشدد على «ترحيب لبنان بأي جهد من الدول الشقيقة والصديقة، والمجتمع الدولي طالما يندرج في سياق مساعدته، في الحفاظ على منطق الدولة ومؤسساتها الدستورية، ودورها في الحماية والرعاية وتقوية قواها الشرعية الأمنية والعسكرية».


الوطن السعودية

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