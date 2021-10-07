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كوريا الجنوبية تحبط مخطط سوريا بثنائية فى تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال

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كوريا الجنوبية تحبط مخطط سوريا بثنائية فى تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال كوريا الجنوبية تحبط مخطط سوريا بثنائية فى تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال

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حقق منتخب كوريا الجنوبية فوزا مثيرا على السوري بنتيجة 2-1 اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدور الثالث المؤهل لمونديال 2022.

سجل هدفي كوريا إن بيوم هوانغ، في الدقيقة 48، وهيونج مين سون، في الدقيقة 89، فيما سجل عمر خريبين هدف المنتخب السوري الذي تجمد رصيده عند نقطة وحيدة في المركز قبل الأخير، فيما رفع المنتخب الكوري رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى مؤقتا.

المنتخب السوري تأثر بغياب أبرز لاعبيه محمد عثمان واياز عثمان، بسبب خطأ إداري، ومحمود البحر للإصابة، ورغم ذلك قدم نسور قاسيون مباراة تكتيكية كبيرة وأداء ملفتا وأقنع وأمتع، وخاصة في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، رغم الفرص العديدة للشمشون الكوري، الذي فشل باختراق دفاعات سوريا بقيادة سعد أحمد.

وأهدر المنتخب الكوري ثلاث فرص أمام مرمى إبراهيم عالمة، وبدون منافس كان عبدالرحمن الويس نجم المنتخب السوري بتحركاته وسرعته، فيما لم يظهر السومة كما كان متوقعاً.

الشوط الثاني ظهر فيه المنتخب الكوري بتركيز أفضل، وخاصة في وسط الملعب، فسجل بيوم هوانغ هدف التقدم، وسط توهان من الدفاع السوري الذي كانت ردة فعله إيجابية في الكثير من الفرص الكورية.

المنتخب الكوري لم يتراجع للمواقع الدفاعية وبقي مهاجماً، فيما اعتمد المنتخب السوري على الهجمات المرتدة السريعة والتي كان أخطرها للسومة من تمريرة محمود المواس، فيما أنقذ العالمة مرماه من فرصتين.

نزار محروس مدرب سوريا أشرك علاء الدالي لتعزيز القوة الهجومية، بديلاً لسعد أحمد، فنجح خريبين في تسجيل هدف رائع، ليرد المنتخب الكوري سريعاً عبر هيونج مين سون، من سوء تغطية داخل منطقة الجزاء فشل العالمة بإبعادها ليتقدم أصحاب الأرض مجددا بهدفين لهدف.

وفي الدقائق الأخيرة حاول نسور قاسيون خطف هدف مباغت ولكنهم فشلوا في اختراق الدفاعات الكورية القوية.

المصرى اليوم

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