رسميًا.. الجونة يتعاقد مع عماد السيد

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نجح مسؤولو نادي الجونة، في التعاقد رسميًا مع عماد السيد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب النادي الساحلي عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «عملاق جديد يحمي العرين.. عماد السيد في الجونة».

وكان نادي الاتحاد السكندري، قرر عرض عماد السيد، للبيع، بناءً على طلب حسام حسن، المدير الفني للفريق، والذي أخرج الحارس من حساباته الفنية.

وأصبح عماد السيد الصفقة الثامنة بعد تعاقد النادي مع كل من كريم طارق، جناح نادي إنبي، والإثيوبي شميلس بيكلي، صانع ألعاب مصر المقاصة، ومحمد رزق لاعب خط وسط إنبي، وعمرو طارق مدافد لوس انجلوس جالاكسي الأمريكي، وخالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري، ومحمود عبدالقادر ظهير أيسر بيراميدز، ومحمود الجزار مدافع الأهلي.