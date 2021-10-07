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الأهلي يطلب من الوطنى تقرير عن حقيقة إصابة محمد الشناوى

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الأهلي يطلب من المنتخب الوطنى تقرير عن حقيقة إصابة محمد الشناوى الأهلي يطلب من الوطنى تقرير عن حقيقة إصابة محمد الشناوى

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تواصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى مع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى للاطمئنان على حالة محمد الشناوى حارس المرمى، بعد اللغط الذى دار خلال الساعات الماضية عن الحارس.

وترددت أنباء عن إصابة اللاعب بدون الكشف عن تفاصيل والاكتفاء بتصريحات وائل جمعة مدير التى أعلن خلالها إصابة الشناوى، بينما خرجت أنباء عن حدوث مشكلة مع الحارس واحد أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب بسبب طريقة المعاملة، كما ترددت أنباء عن شكوى الحارس من زيادة الحمل التدريبى للحارس، وطلب الاهلى من طبيب المنتخب تقرير رسمى عن حالة الشناوى لمعرفة الحقيقة والاطمئنان على اللاعب.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهتي ليبيا يومي الجمعة والاثنين المقبلين ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

المصرى اليوم

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