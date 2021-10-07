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تعرف على سر غضب محمد هانى من مدرب الأهلى

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تعرف على سر غضب محمد هانى من مدرب الأهلى تعرف على سر غضب محمد هانى من مدرب الأهلى

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أبدى محمد هانى، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، اعتراضه من عدم المشاركة في المباريات، وطلب تحديد موقفه بعدما عانى من كثرة الغيابات، وشدد خلال جلستة مع سامى قمصان المدرب المساعد للفريق على ضرورة عودتة للمشاركة خاصة في ظل التزامة بالتعليمات وتنفيذه للتدريبات بطريقة جيدة، ووعده قمصان بعرض طلبه على موسيمانى، باعتباره صاحب القرار الأول والأخير في مسالة مشاركة اللاعبين .

من ناحية أخرى، ينتظم محمد شريف لاعب الفريق، في التدريبات الجماعية غدا الجمعة بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعب.
وكان محمد شريف قد حصل على راحة عقب خروجه من قائمة الوطني الذي يخوض مواجهتي ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
وواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش، واشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة وذلك ضمن تحضيرات الفريق لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر ولا تقام يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن تسافر بعثة فريق الأهلي إلى النيجر يوم 14 أكتوبر قبل 48 ساعة من مواجهة الحرس الوطني، واستقر الجهاز الفني إلى الآن على الاكتفاء بالتدريبات اليومية، نظرا للغيابات الكثيرة في صفوف الفريق بعد انضمام أكثر من لاعب لصفوف المنتخب الوطني الذي يخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.

المصرى اليوم

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