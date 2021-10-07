أخبار عاجلة

دينا الشربيني وحسن أبو الروس يرقصان على فلتت مني بمهرجان الجونة -
الطاقة الدولية تتوقع زيادة الطلب علي البترول الخام نتيجة ازمة الطاقة -
بتوقيع إسلام جمال.. ياسر جلال يعود إلى السينما بعد غياب بـ «الدبابة» -
ينظمها صندوق تحيا مصر في 7 محافظات..قوافل المبادرة الرئاسية " نور حياة" تستقبل 7 آلاف مواطن..صور -
رئيس جامعة كفرالشيخ يُرحب بطلاب كلية الذكاء الاصطناعي -
«المهندسين»: بروتوكول تعاون مع «القوى العاملة» لتدريب 1000 شاب -
وزير البترول : استراتيجية شاملة لتطوير كيانات قطاع البترول -
ضبط متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها في المنيا -
وزير البترول : مصافي البترول تواكب التكنولوجيات العالمية -
وزيرة البيئة: 670 ألف مواطن عربي يفقدون حياتهم بسبب التحديات البيئية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

فرانس فوتبول تكشف موعد إعلان المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

Print
فرانس فوتبول تكشف موعد إعلان المرشحين للفوز بالكرة الذهبية فرانس فوتبول تكشف موعد إعلان المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تعلن الجمعة مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية عن المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية، التي ستُمنح في 29 نوفمبر القادم، بالإضافة إلى المرشحات لنفس الجائزة في فئة كرة القدم للسيدات، وجائزة أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب تحت 21 سنة.

وتم اختيار القائمة التي تضم 30 مرشحا للفوز بهذه الجائزة والتي لم تُمنح العام الماضي بسبب جائحة المستجد، بناء على أصوات 180 صحفيا من جميع أنحاء العالم.

وكان آخر من فاز بالجائزة هو الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حصدها للمرة السادسة في عام 2020، ويعد المرشح الأوفر حظا للفوز بالسابعة، متقدما على البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإيطالي جورجينيو.

أما المرشحات العشرين لجائزة الكرة الذهبية للسيدات، والتي فازت بها الأمريكية ميجان رابينو في نسختها الوحيدة حتى الآن، فسيتم اختيارها من قبل لجنة تحكيم مكونة من 50 صحفيا متخصصا في كرة القدم النسائية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
6 وفيات و 578 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

6 وفيات و 578 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الصحة العالمية: أمامنا فرصة أخيرة لمعرفة كيف ظهر فيروس كورونا

الصحة العالمية: أمامنا فرصة أخيرة لمعرفة كيف ظهر فيروس كورونا

الصحة العالمية: أمامنا فرصة أخيرة لمعرفة كيف ظهر فيروس كورونا

الصحة العالمية: أمامنا فرصة أخيرة لمعرفة كيف ظهر فيروس كورونا

الصحة: تسجيل 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و41 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و41 حالة وفاة