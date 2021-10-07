فرانس فوتبول تكشف موعد إعلان المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تعلن الجمعة مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية عن المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية، التي ستُمنح في 29 نوفمبر القادم، بالإضافة إلى المرشحات لنفس الجائزة في فئة كرة القدم للسيدات، وجائزة أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب تحت 21 سنة.

وتم اختيار القائمة التي تضم 30 مرشحا للفوز بهذه الجائزة والتي لم تُمنح العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بناء على أصوات 180 صحفيا من جميع أنحاء العالم.

وكان آخر من فاز بالجائزة هو الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حصدها للمرة السادسة في عام 2020، ويعد المرشح الأوفر حظا للفوز بالسابعة، متقدما على البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإيطالي جورجينيو.

أما المرشحات العشرين لجائزة الكرة الذهبية للسيدات، والتي فازت بها الأمريكية ميجان رابينو في نسختها الوحيدة حتى الآن، فسيتم اختيارها من قبل لجنة تحكيم مكونة من 50 صحفيا متخصصا في كرة القدم النسائية.