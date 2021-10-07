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يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره المنتخب الليبي مساء الجمعة في مستهل مشوار البرتغالي كارلوس كيروش على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر بشكل رسمي.

وخاض منتخب مصر مباراة واحدة تحت قيادة كيروش في الأسبوع الماضي وكانت ودية أمام منتخب ليبريا وانتهت بفوز مصر بثنائية نظيفة.

ويواجه منتخب مصر ليبيا يومي 8 و11 من الشهر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وخاض مصر مباراتين في مشوار التصفيات قبل قدوم كارلوس كيروش تحت قيادة حسام البدري فحقق الفوز على منتخب أنجولا بهدف للاشيء وتعادل مع الجابون بهدف لكل فريق.

ولم يعرف البرتغالي كارلوس كيروش خلال مشواره التدريبي الخسارة مع أي منتخب تولى تدريبه في مباراته الافتتاحية معه بمشوار تصفيات كأس العالم.

ففي البدايات مع منتخب جنوب أفريقيا في في أول مباراة تغلب على بوركينا فاسو بهدف دون رد، ومع منتخب البرتغال خلال ولايتين تدريبيتين تعادل سلبياً مع اسكتلندا عام 1994 وفاز على مالطا برباعية نظيفة في 2010.

ومع منتخب إيران في تصفيات كأس العالم 2014، فاز في مباراته الأولى على منتخب جزر المالديف 4-0، وفى تصفيات مونديال 2018، تعادل مع تركمنستان 1-1، وأخيراً مع كولومبيا نجح في الفوز على فنزويلا بثلاثية نظيفة في أول مباراة بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022.