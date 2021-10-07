غزل المحلة يعلن التعاقد مع صفقتين

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أعلن نادي غزل المحلة، تعاقده رسميًا مع أحمد عفيفي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد زعيم الفلاحين مع أحمد عفيفي، امدة موسم واحد، في صفقة انتقال حر، وذلك بناءً على طلب محمد عودة، المدير الفني للفريق.



كما تعاقد غزل المحلة مع إيهاب سمير، ظهير أيسر نادي طنطا، والذي كان معارًا لصفوف انبي، قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات الصيفية، لمدة موسمين.

كانت اللجنة الفنية للتعاقدات بالنادي بقيادة عمر عبد الله وخالد كرم والمدير الرياضي للنادي صابر عيد، قد نجحت في إبرام عدد من الصفقات القوية خلال موسم الانتقالات الجاري الذي ينتهي في الثانية عشرة من مساء اليوم، تحت إشراف رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم المهندس علي العباسي، على رأسهم معاذ الحناوي، إبراهيم كونيه، ماليك توريه، خالد سامي، محمد بازوكا، وليد مصطفى، والسيد الشبراوي.



كان المحلة قد اختتم معسكر الإعداد الأول للفريق في مدينة الإسماعيلية بالأمس، بعد أن خاض خلاله عدة مباريات ودية، بقيادة مديره الفني محمد عودة، ويستعد الفريق لخوض معسكر الإعداد الثاني بعد أيام قليلة في القاهرة؛ استعدادًا لانطلاق مباريات الموسم الجديد.