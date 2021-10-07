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طبيب الأهلى يحذر من مشاركة بيرسى تاو أمام بطل النيجر

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طبيب الأهلى يحذر من مشاركة بيرسى تاو أمام بطل النيجر طبيب الأهلى يحذر من مشاركة بيرسى تاو أمام بطل النيجر

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حذر طبيب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى من التعجل فى مشاركة الجنوب إفريقي بيرسى تاو فى مباراة الحرس الوطنى المقررة 16 أكتوبر الجارى فى ذهاب دورى الـ 32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا بالرغم من عودتة للمشاركة فى التدريبات الجماعية وذلك لتجنب حدوث إنتكاسة للاعب ونصح الطبيب بالتمهل فى مسألة مشاركة اللاعب لحين تماثلة تماما للشفاء من الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الضامة.

وواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش، تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، واشتمل المران على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.
وحرص موسيماني على منح تعليمات خاصة للاعبين وإيقاف المران أكثر من مرة ومطالبة اللاعبين بتنفيذ التعليمات الفنية وتصويب الأخطاء.

ومن المقرر أن تسافر بعثة فريق الأهلي إلى النيجر يوم 14أكتوبر قبل 48 ساعة من مواجهة الحرس الوطني.

واستقر الجهاز الفني إلى الآن على الاكتفاء بالتدريبات اليومية، نظرا للغيابات الكثيرة في صفوف الفريق بعد انضمام أكثر من لاعب لصفوف الوطني الذي يخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.

المصرى اليوم

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