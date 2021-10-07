المقاولون يضم صفقتين قبل ساعات من غلق الميركاتو الصيفي

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واصل مسؤولو نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، في تدعيم الفريق الأول لكرة القدم، بصفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد، وذلك قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات الصيفية.

فقد نجح مسؤولو ذئاب الجبل في التعاقد مع المهاجم النيجيري جوهان النيجرى، لتدعيم مركز الهجوم، وذلك بعدما أشاد عماد النحاس، المدير الفني بامكانيات اللاعب الفنية.

كما تعاقد ذئاب الجبل، مع أحمد مجدى، لاعب خط وسط وادي دجلة، حيث أشاد الجهاز الفني بقدراته الفنية، في ظل إجادته اللعب في مراكز خط الوسط والظهير الأيمن وقلب الدفاع.

وعم المقاولون صفوفه، خلال الميركاتو الصيفي بالتعقد مع كل من عماد فتحى، الذي انضم من المقاصة لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، وحسام حسن مدافع بتروجت لمدة 3 مواسم، وعمر بسام لاعب إنبى السابق لمدة 3 مواسم، ومحمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي لمدة 3 مواسم، والتونسي أسامة الرمضاني لاعب شبيبة القيروان لمدة 4 مواسم، وأحمد عادل من غزل المحلة لمدة 3 مواسم، بالإضافة إلى اللاعب النيجيرى وأحمد مجدى لاعب وادى دجلة.