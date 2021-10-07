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أمير الرياض بالنيابة يثمّن جهود لجنة الأفلاج

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أمير الرياض بالنيابة يثمّن جهود لجنة الأفلاج أمير الرياض بالنيابة يثمّن جهود لجنة الأفلاج
اطّلع على جهودها خلال جائحة كورونا

أمير الرياض بالنيابة يثمّن جهود لجنة الأفلاج

نوّه أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، إلى الجهود التي تبذلها لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج؛ من خلال خطاب شكر تَلَقّاه رئيس مجلس إدارة اللجنة مرضي بن محمد الحبشان.

جاء ذلك بعد اطلاع أمير الرياض بالنيابة على التقرير السنوي للجنة تنمية الأفلاج، والذي تضمن برامج وفعاليات اللجنة خلال العام 2020.

واحتوى التقرير على إقراض اللجنة 60 شابًّا وفتاة للانخراط في سوق العمل من خلال برامجها "تنمية واعدة" لدعم مشاريع الشباب والفتيات.

وتضمن التقرير جهود اللجنة خلال جائحة كورونا وتقديمها برامج ومبادرات للمساهمة في مكافحة الجائحة والتخفيف من آثارها؛ حيث استمدت اللجنة جملة برامج ومبادرات متعددة ومتغيرة حسب طبيعة العمل التنموي الاجتماعي.

كما احتوى التقرير على ما نفذته اللجنة وكياناتها من ملتقيات وبرامج تدريبية وفعاليات ومبادرات وشراكات مجتمعية مع القطاعات الأخرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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