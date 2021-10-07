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ورش عمل وبرامج توعوية لحماية المال العام ومكافحة الفساد في الجهات الحكومية

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ورش عمل وبرامج توعوية لحماية المال العام ومكافحة الفساد في الجهات الحكومية ورش عمل وبرامج توعوية لحماية المال العام ومكافحة الفساد في الجهات الحكومية
أقامت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» بالتعاون مع الجهات الحكومية، عدداً من ورش العمل والبرامج التوعوية والتدريبية خلال الفترة 26/02/1443هـ حتى 01/03/1443هـ، الموافق 03/10/2021م – 07/10/2021م، قدمها عدد من المختصين في الهيئة، بمشاركة وحضور منسوبي الجهات الحكومية. وجرى تنفيذ البرنامج التدريبي في مركز نزاهة للتدريب، بمقر الهيئة في الرياض.

واستفاد منه عدد من المختصات في وزارة الداخلية، ووزارة العدل، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، والديوان العام للمحاسبة، بالإضافة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، كما جرت إقامة ورش عمل توعوية، في قاعدة الملك فيصل الجوية بمنطقة تبوك، وهيئة الهلال الأحمر السعودي بالرياض، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، واستفاد من هذه الفعاليات التوعوية أكثر من 1000 موظف وموظفة، من منسوبي الجهات الحكومية.

وتسعى هذه السلسلة من ورش العمل والبرامج التوعوية والتدريبية، ومبادرة «وطننا أمانة» التي تنوعت آليات تنفيذها بين الحضورية وعبر الاتصال المرئي، بالتعاون مع الجهات الحكومية، إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية في بيئات العمل، ورفع مستوى الوعي بمفهوم المال العام وحمايته، والأنظمة ذات العلاقة.

ويأتي تنظيم نزاهة لهذه الفعاليات، انطلاقاً من اختصاصها في تنظيم المؤتمرات، والندوات والدورات التدريبية، حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، ووفقًا للجهود التي تبذلها الهيئة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أكدت على عدم التهاون أو التسامح مطلقاً، مع الفساد المالي والإداري بكافة مستوياته.


الوطن السعودية

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