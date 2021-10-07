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عقارات الدولة وأمانة جدة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

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عقارات الدولة وأمانة جدة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك عقارات الدولة وأمانة جدة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك
لتحديد استخدامات الأصول لتعظيم حجمها ورفع إسهامها في الناتج المحلي

عقارات الدولة وأمانة جدة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

وقعت الهيئة العامة لعقارات الدولة وأمانة محافظة جدة اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى رفع مستوى التعاون المشترك بما يحقق الحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، إلى جانب تحديد استخدامات الأصول العقارية لتعظيم حجمها ورفع إسهامها في الناتج المحلي.

وتهدف المذكرة التي وقعها محافظ هيئة عقارات الدولة إحسان بافقيه وأمين محافظة جدة صالح التركي، إلى تعزيز التنمية الاقتصادية ورفع مستويات جودة الحياة بشكل عام، وزيادة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي، إضافة إلى ما تحققه المذكرة من أهداف مشتركة للجهتين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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