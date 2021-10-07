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البحرين تشيد بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية واعتراض الطائرة المسيرة وتدميرها

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البحرين تشيد بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية واعتراض الطائرة المسيرة وتدميرها البحرين تشيد بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية واعتراض الطائرة المسيرة وتدميرها
أدانت استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف مطار أبها الدولي

البحرين تشيد بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية واعتراض الطائرة المسيرة وتدميرها

أدانت البحرين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف مطار أبها الدولي بشكل متعمد وممنهج بطائرة مسيرة مفخخة، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وجميع الأعراف الدولية، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت وبكل كفاءة من اعتراض الطائرة المسيرة وتدميرها.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية موقف مملكة البحرين الثابت والداعم بقوة لجهود المملكة العربية ، وتأييدها التام لما تتخذه من تدابير وإجراءات للتصدي للهجمات والمحاولات الحوثية العدائية والدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة وشجب مثل هذه الاعتداءات التي تشكل خطرًا على المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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