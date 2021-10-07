أخبار عاجلة

الطاقة الدولية تتوقع زيادة الطلب علي البترول الخام نتيجة ازمة الطاقة -
بتوقيع إسلام جمال.. ياسر جلال يعود إلى السينما بعد غياب بـ «الدبابة» -
ينظمها صندوق تحيا مصر في 7 محافظات..قوافل المبادرة الرئاسية " نور حياة" تستقبل 7 آلاف مواطن..صور -
رئيس جامعة كفرالشيخ يُرحب بطلاب كلية الذكاء الاصطناعي -
«المهندسين»: بروتوكول تعاون مع «القوى العاملة» لتدريب 1000 شاب -
وزير البترول : استراتيجية شاملة لتطوير كيانات قطاع البترول -
ضبط متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها في المنيا -
وزير البترول : مصافي البترول تواكب التكنولوجيات العالمية -
وزيرة البيئة: 670 ألف مواطن عربي يفقدون حياتهم بسبب التحديات البيئية -
«المصريين الأحرار» يدعو الهيئة العليا لإنتخاب الأمين العام والمكتب السياسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المعلم "قفاص" من منصة التتويج والاحتفال إلى سرير الفلترة والغسيل

Print
المعلم "قفاص" من منصة التتويج والاحتفال إلى سرير الفلترة والغسيل المعلم "قفاص" من منصة التتويج والاحتفال إلى سرير الفلترة والغسيل
أكد أنه لن يستسلم لهذه الأزمة الصحية في سبيل أداء رسالته

المعلم

تعرض المعلم "هاني أسعد قفاص" إلى أزمة صحية طارئة استوجبت سرعة تنويمه بمركز أمراض الكلى وضغط الدم بمستشفى النور التخصصي، لإجراء عملية غسيل دموي وفلترة عاجلة، بعد ارتفاع معدل السموم في الدم وقصور حاد في وظائف الكلى.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من صعوده لمنصات التتويج والتكريم والاحتفال بيوم المعلم العالمي 2021، سواء بمقر وزارة التعليم بالرياض في حفلها برعاية وزير التعليم الدكتور حمد محمد آل الشيخ، أمس.

كما كان قد حظي بتكريم من مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بتوجيه من أمينها الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، وكذلك كرمه مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، اليوم، في حفل تعليم"مكة" للمعلمين في يومهم العالمي.

وقال "قفاص": لن أستسلم لهذه الأزمة الصحية في سبيل أداء رسالتي وواجبي التربوي والتعليمي، وستكون حافزًا في مواصلة العطاء والجد والاجتهاد.

وأضاف: "سوف أقف بسلاح الصبر والإيمان لتحقيق أحلامي وطموحاتي التي أراها تتحقق -ولله الحمد- من تقدير المسؤولين والقيادات التعليمية والتربوية في الميدان، وتعاطف وثناء ومؤازرة الأهل والأقارب والزملاء، وإخواني الطلاب الذين تشرفت بتعليمهم طيلة 25 عامًا وهم ثمرة العطاء خلال مسيرتي التعليمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الشرقية.. 1328 جولة رقابية تغلق 3 منشآت مخالفة للتدابير الصحية

الشرقية.. 1328 جولة رقابية تغلق 3 منشآت مخالفة للتدابير الصحية

"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم

"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم

وزير الداخلية اللبناني: اشتباكات بيروت بدأت باستهداف قناصين لرؤوس المتظاهرين

وزير الداخلية اللبناني: اشتباكات بيروت بدأت باستهداف قناصين لرؤوس المتظاهرين

حصيلة قتلى الاشتباكات الدامية في بيروت ترتفع إلى 4

حصيلة قتلى الاشتباكات الدامية في بيروت ترتفع إلى 4