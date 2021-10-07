إقبال متوسط.. «الزراعة»: 20 ألف زائر لحديقة الحيوان احتفالا بانتصارات أكتوبر

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فتحت حديقة الحيوان بالجيزة وجميع الحدائق التابعة لوزارة الزراعة بالمحافظات، أبوابها لاستقبال المواطنين، منذ صباح اليوم الخميس، احتفالا بانتصارات السادس من أكتوبر، فيما شهدت الحديقة إقبالا متوسطًا بسبب استعدادات الموسم الدراسي الجديد.

وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، الخميس، إن عدد زوار الحديقة من العائلات والأفراد بلغ ما يقرب من 20 ألف زائر، بالإضافة إلى 5 آلاف زائر لحديقة الأسماك، وافترش زوار الحديقة المسطحات الخضراء في مختلف أركانها.

وأوضح «رجائي» أنه تقرر إلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات، لاستقبال الزوار بهذه المناسبة الوطنية، مشيرًا إلى وضع خطة تفصيلية وتنفيذية طوال أيام العيد بهذه الحدائق لمواجهة الزحام أو أية طوارئ، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على الزوار بالحفاظ على نظافة تلك الحدائق لتبدو في أبهى صورها وتهيئتها بشكل مستمر لاستقبال المواطنين وتوفير كل سبل الراحة لهم.

وأضاف «رجائي» أن أكثر الحيوانات إقبالا من الزوار خلال أعياد أكتوبر هو الزرافة والشمبانزي، والمفترسات مثل السباع والنمور والفهد وسبع البحر والقرود والنسانيس والشمبانزي، وفرس النهر «سيد قشطة»، بالإضافة إلى بيت الزواحف، فضلا عن الطيور النادر وطيور الزينة، مشيرًا إلى أن حديقة حيوان الجيزة تتميز بحالة التنوع للحياة البرية، وتضم 4281 نوعًا من الحيوانات والطيور، والزواحف منها أكثر من 3 آلاف نوعًا من الطيور، و369 نوعًا من الزواحف وبقية السلالات من الثدييات، والتي تعد أحد عناصر الجذب لزيارة حديقة الحيوان بالجيزة.

وأوضح رئيس حدائق الحيوان، أن لجان بيطرية وفنية بالحديقة تفقدت أوضاع النظافة في حديقة الجيزة والحدائق الإقليمية بالمحافظات، مشيرًا إلى أن «طفطف» حديقة الحيوان، هو أحد العلامات المميزة في الحديقة التي من خلاله يستمتع الزوار بمختلف المواقع بالحديقة، وإدخال خدمة التنقل داخل الحديقة عن طرق 2 قطار ترفيهي وعمل مسارات للقطارين للتجول في متعة وراحة الزائرين.