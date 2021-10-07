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وزير الزراعة: فتح باب تصدير الدواجن المُصنعة ومنتجاتها إلى الإمارات

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وزير الزراعة: فتح باب تصدير الدواجن المُصنعة ومنتجاتها إلى الإمارات وزير الزراعة: فتح باب تصدير الدواجن المُصنعة ومنتجاتها إلى الإمارات

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أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الخميس، فتح باب تصدير الدواجن المصنعة ومنتجاتها، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

يأتي ذلك وفقا لخطاب تلقته الهيئة العامة للخدمات البيطرية، من وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن اعتماد نموذج الشهادة الصحية لتصدير لحوم (الأبقار والأغنام والماعز والدواجن) المُصنعة والمعاملة حراريًا ومنتجاتها، بعد دراسة الوضع الصحي المصري من قبل الجانب الإماراتي.

وأشار «القصير» إلى أن ذلك يأتي في إطار تعزيز التبادل التجاري في مجال تصدير اللحوم، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم المنشآت الراغبة بالتصدير سواء كانت مجازر أو منشآت تقطيع وتعبئة بالإطلاع على شروط وإجراءات الاعتماد وتقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التغير المناخى والبيئة الإماراتية.

وأضاف القصير أن الإمارات تستورد حاليًا من الكتاكيت عمر يوم وبيض التفريخ وبيض المائدة بعد اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلو 30 منشأة مصرية من أنفلونزا الطيور.

المصرى اليوم

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