زراعة كفرالشيخ تُدشّن دورات تدريبية في «تعلُم التابلت»

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نظمت مديرية الزراعة، بمحافظة كفرالشيخ، دورات تدريبية على استخدام التابلت في منظومة الحيازة الإلكترونية وكارت الفلاح، برعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، وبتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، وذلك بمقر الإدارة الزراعية بمطوبس، ويأتي ذلك في إطار استخدام أجهزة التابلت وماكينة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية.

أشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، في تصريحات صحفية، الخميس، بتطبيق منظومة الكارت الذكي للفلاح، في إطار تطبيق التحول الرقمي في جميع القطاعات الخدمية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتسهيل الإجراءات والعمل على وجود قاعدة بيانات واضحة ودقيقة لصالح العمل، مؤكداً أن منظومة كارت الفلاح تأتي لصالح المزارعين، وهدفها القضاء على الفساد، ووصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين حسب المساحات المنزرعة فعليا، وحصولهم على حصة الأسمدة المقررة لهم، بالإضافة للمبيدات والبذور وكل مستلزمات الزراعة، بالإضافة لتيسير عمليات صرف المستحقات المالية.

وأضاف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، عقد دورات تدريبية لمسؤولي الجمعيات التعاونية على استخدام التابلت في تفعيل كارت الفلاح الذكى، وذلك في مراكز المحافظة، حصر وميكنة الحيازات الزراعية كأحد نتائج منظومة التحول الرقمي التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، على طريقة إدخال الحصر على المنظومة، لسرعة إنجاز حصر البنجر المنزرع وصرف الأسمدة للمساحات التي تم زراعتها وحث مديري الجمعيات بضرورة الإسراع في إنجاز تعديلات الحيازات وإضافة الجديد منها إلى المنظومة وذلك لسرعة الانتهاء من جميع الحيازات لرفعها على المنظومة، جاء ذلك بحضور والمهندس محمد أبوحسنين، مدير عام الإدارة الزراعية بمطوبس، المهندس عبدالله العباسي، رئيس قسم الشؤون الزراعية ومسئول منظومة كارت الفلاح بالإدارة.