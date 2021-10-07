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إزالة 28 حالة تعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعيه في كفرالشيخ

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إزالة 28 حالة تعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعيه في كفرالشيخ إزالة 28 حالة تعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعيه في كفرالشيخ

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تمكنت حملات بعدد من قرى ومدن محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع مديرية الأمن من إزالة تعديات على أملاك الدولة وعلى نهر النيل وعلى الأراضي الزراعية بالتعاون مع قوة شرطية من إزالة حالة تعدي على الأراضي، ضمن الحملات التي وجه بها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالاستمرار للتصدي لمخالفات البناء بأنواعها سواء التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية أو بدون ترخيص.

تمكنت حملة مشتركة من مجلس مدينة فوه ومديرية أمن كفر الشيخ بحضور المحاسب وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، واللواء عماد موسى ،حكمدار مديرية أمن كفر الشيخ،واللواء هشام مطر، واللواء وائل الأشوح، مساعدي مدير أمن كفر الشيخ، والعقيد أحمد سكران، رئيس البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ ،ومأمور مركز فوه من إزالة 26 حالة تعدى على أملاك الدولة ولاية حماية النيل ومساعدي مدير الأمن ومدير مباحث المديرية ومدير فرع دسوق وشرطة المسطحات وحماية النيل.

وتابع المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، ونواب رئيس المدينة لشئون القرى بحضور فريق العمل المعاون الإدارة الهندسية والإشغالات والمتابعة الميدانية، والإدارة الزراعية، أعمال إزالة مخالفتين الأولى تعدي على الأرض الزراعية عبارة عن هنجر بالصاج على مساحة 200م، والثانية إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بعزبة الحيطه التابعة للوحدة المحلية لقرية سنهور المدينه عباره عن سمل خرسانية بطول 15 متر وارتفاع 70 سم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

المصرى اليوم

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