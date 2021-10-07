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فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بدائرة مركز قليوب السبت المقبل

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فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بدائرة مركز قليوب السبت المقبل فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بدائرة مركز قليوب السبت المقبل

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، الخميس، أنه سيتم فصل التيار الكهربي عن 3 مناطق بدائرة مركز قليوب، من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر يوم السبت 9 أكتوبر الجاري.

وقالت الوحدة المحلية في بيان لها، الخميس، إن أهم المناطق التي ستتأثر بالفصل، هي: «عزبة الغنامة، وعزبة الإيمان، وكفر أبوجمعة»، وذلك لأغراض الصيانة.

من جانبه، قال مجدي نجاح، رئيس مركز ومدينة قليوب، في تصريحات له، الخميس، إنه تم عمل صيانة لأعمدة الإنارة في الشوارع، واستبدال كشافات الإنارة المعطلة بأخرى تعمل، وكذا إجراء صيانة لأسلاك الكهرباء استعدادًا لفصل الشتاء ومواجهة العواصف الجوية والأمطار بناءً على توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

المصرى اليوم

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