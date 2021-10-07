محافظ الغربية يفتتح 3 مدارس ومعرضًا بمناسبة العيد القومي للمحافظة

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افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الخميس، ثلاث مدارس جديدة، في إطار احتفالات العيد القومي للمحافظة والذي يخلد ذكرى صمود أهل الغربية أمام المحتل الفرنسي ورفضهم تسليم رموزهم الدينية للمحتل رغم فارق العدد والسلاح، ليسجل التاريخ بذلك ملحمة تاريخية من التضحية والصمود والعزة.

بدأت الافتتاحات بمدرسة الشهيد محمد بكر الابتدائية بالكرسة، حيث أشار مدير هيئة الأبنية التعليمية إلى أن المدرسة مقامة على مساحة ١٧٩٤ مترا مربعا بسعة ١٣ فصلا وتم إنشاؤها بتكلفة مالية تقدر ٥.٦ مليون جنيه، مشيراً إلى أن المدرسة ستساهم في تقليل الكثافة الطلابية داخل مدارس القرية.

وتابع المحافظ جولته بافتتاح مدرسة عبدالحي عبدالجواد للتعليم الأساسي بقرية السعادوة بالوحدة المحلية بشبشير الحصة، حيث أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن المدرسة تم بناؤها بتكلفة ٧.٩ مليون جنيه على مساحة ٢٠٦١ مترا مربعا، وتحتوي على ٩ فصول دراسية وتم تجهيزها بكافة الأدوات والمستلزمات وستكون جاهزة لاستقبال الطلاب الأسبوع المقبل مع بداية العام الدراسي الجديد.

واخْتُتِمَتْ جولة الافتتاحات بافتتاح مدرسة المهندس منير عطية بطنطا، والتي تم بناؤها بالمشاركة المجتمعية، بتكلفة تتخطى ال ٣٠ مليون جنيه في مدة ٢٤ شهر على مساحة ٣٥٣٦ متر مربع، وتحتوي على ٣٦ فصل تعليمي مجهزين بأحدث الوسائل التعليمية ستساهم في تقديم خدمات تعليمية متميزة لأبناء مدينة طنطا.

وأكد الدكتور طارق رحمي أن افتتاح مدارس اليوم يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية وبناء الإنسان المصري وتلبية كافة احتياجاته وأهمها حق التعليم وتطوير البنية التحتية وهذا ما ينعكس في كافة المشاريع الخدمية والإنتاجية التي تسعى المحافظة لإنهائها.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة هذا العام وضعت برنامجا مكثفا للاحتفال بالذكرى الـ٢٢٣ للعيد القومي طوال شهر أكتوبر، سيتضمن افتتاح عدد ٣٦ مشروعا ما بين (مدارس، مراكز شباب، مساجد، مشروعات خدمية ومشروعات تنموية)، إلى جانب تنفيذ ٥٥ قافلة متنوعة ما بين قوافل (طبية، بيطرية، اجتماعية وزراعية)، وكذا تنظيم ٣١ رحلة لطلاب المدارس والجامعات للمشروعات القومية، كما سيتم تنفيذ (٦ معارض ومسابقات، ١٣ ندوة تثقيفية، ١٢ حفلة متنوعة ومجموعة من المبادرات المجتمعية والتوعوية).