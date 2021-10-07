"الصحة": استكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا يسهم في الوقاية من المتحورات

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دعت إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" أو تطبيق "توكلنا"

أكدت الصحة أن استكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا يسهم في الوقاية من المتحورات، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو تطبيق (توكلنا) للحصول على لقاح كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (47) حالة مؤكدة وتعافي (46) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (147).

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (547449) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (536493) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (4) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8736) حالة "رحمهم الله"، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏