متحدث "البيئة": مسجد سوق الخميس بالعارضة لم يتم استلامه من "البلدية" حتى تاريخه

★ ★ ★ ★ ★

تفاعلًا مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان "الإهمال يطوله ووجهتان تخليان مسؤوليتهما"

أكد المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة صالح عبدالمحسن بن دخيل، أنه إشارة إلى ما نُشر في صحيفة "سبق" يوم الاثنين الماضي تحت عنوان "الإهمال يطول مسجد سوق الخميس بمحافظة العارضة ووجهتان تخليان مسؤوليتهما"؛ أن المعلومات الواردة المنشورة في الخبر والمتعلقة بوزارة البيئة والمياه والزراعة غير دقيقة.

وأفاد "بن دخيل" خلال خطاب وجّهه لـ"سبق" بأن فرع الوزارة بجازان كشف أن موقع المسجد لم يتم استلامه من قبل وزارة البلدية والقروية والإسكان حتى تاريخه.